Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki bu hafta Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi kim oldu? 8 Şubat Cuma günü Zuhal Topal'la Sofrada'da kim kazandı? Başak mı, Hülya mı, Mürüvvet mi, Şeyma mı, Melis mi birinci oldu? Zuhal Topal'la Sofrada'nın bugünkü birincisi kim, bu hafta Zuhal Topal'la Sofrada'yı kim kazandı? Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının bugünkü 8 Şubat Cuma birincisi haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA'NIN BU HAFTAKİ BİRİNCİSİ KİM OLDU? 8 ŞUBAT CUMA ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ

Zuhal Topalla Sofrada'nın bu haftaki birincisi ve 10 bin TL'nin sahibi açıklandıktan sonra haberimizde bulabileceksiniz.

PAZARTESİ GÜNÜ YARIŞMACILARI : Başak Kestaneyaprağı ve kayınvalidesi Esengül Ayta

SALI GÜNÜ YARIŞMACILARI : Hülya Siyaka ve kayınvalidesi Birnur Siyaka

ÇARŞAMBA GÜNÜ YARIŞMACILARI: Mürüvvet Uyanık ve kayınvalidesi Bahtiyar

PERŞEMBE GÜNÜ YARIŞMACILARI: Şeyma Kılınç ve kayınvalide Saliha Kılınç

CUMA GÜNÜ YARIŞMACILARI : Melis Karabulut ve kayınvalidesi Fatma Karabulut

Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki birincisi kim oldu? 8 Şubat Cuma

Zuhal Topalla Sofrada Yarışmasında alış verişi ve yemeği gelinler yaparken kaynanaların işi ise gelinlerine tavsiyede bulunmak. Kaynanalar yemek yaparken gelinlerine yardım edemiyorlar. Toplam alış veriş süresi 30 Dk gelinlerin bütçesi ise 250 TL; yemeklerin ise 2.5 saatte bişirilip bitirilmesi gerekiyor. değil. Peki yarışmacılar kaçar puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA'NIN FORMATI NEDİR?

Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanacak yemek yarışmasında Zuhal Topal, gelin ve kayınvalideleri buluşturacak, kıyasıya rekabet yaşanacak.

Yapımcılığını Dual Yapım’ın üstlendiği program hafta içi her gün 16.30'da FOX’ta

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal (23 Eylül 1976, İstanbul) Türk program sunucusu, oyuncu.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.

Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. atv'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir.

Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya Tv Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.