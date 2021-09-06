Acun Ilıcalı ile TV 8'de yemek programı yapmak için geçtiğimiz günlerde anlaşan Zuhal Topal'ın yeni programının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine Zuhal Topal'la Yemekteyiz ne zaman başlıyor? Zuhal Topal yeni program tarihi belli mi? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR? ZUHAL TOPAL YENİ PROGRAM TARİHİ BELLİ Mİ?

FOX TV ile zam konusunda anlaşma sağlayamayan Zuhal Topal geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı ile anlaşarak TV8'e transfer olduğunu duyurdu. Bunun üzerine ünlü sunucunun yeni programının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Zuhal Topal'ın son paylaşımına göre Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı 13 Eylül Pazartesi günü izleyici karşısına çıkıyor...