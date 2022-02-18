Zuhur ne demek, TDK'ya göre Zuhur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zuhur ne demek? Zuhur TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zuhur kelimesi. Peki zuhur ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zuhur nedir, zuhur kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZUHUR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zuhur kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zuhur kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre zuhur kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ortaya çıkma, görünme, belirme, baş gösterme, meydana çıkma



ZUHUR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Meclis azaları meyanından aykırı birtakım prensiplere temayül gösterenler zuhura başlamıştı.



ZUHUR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- zuhur etmek

