Zukile Kewuti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zukile Kewuti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zukile Kewuti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zukile Kewuti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zukile Kewuti 26 Haziran 1995 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Zukile Leon Kewuti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zukile Kewuti Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zukile Kewuti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zukile Kewuti'nin SuperSport United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zukile Kewuti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zukile Kewuti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zukile Kewuti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zukile Kewuti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2018 yılında Cape Town City

11 Şubat 2021 yılında AmaZulu FC

30 Haziran 2021 yılında Cape Town City

20 Temmuz 2021 yılında Maritzburg Utd.

2 Ocak 2023 yılında SuperSport Utd.

Zukile Kewuti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zukile Kewuti şuan SuperSport United takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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