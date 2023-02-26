Zukile Mkhize kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zukile Mkhize Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zukile Mkhize adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zukile Mkhize Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zukile Mkhize 5 Mayıs 1993 tarihinde Rietvlei, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zukile Mkhize Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zukile Mkhize, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 20 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Zukile Mkhize'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zukile Mkhize Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zukile Mkhize isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Zukile Mkhize Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zukile Mkhize futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2014 yılında Orlando Pirates

21 Ağustos 2014 yılında Golden Arrows

30 Haziran 2015 yılında Orlando Pirates

1 Temmuz 2015 yılında Royal Eagles

30 Haziran 2016 yılında Orlando Pirates

1 Ağustos 2016 yılında U. Pretoria

1 Temmuz 2017 yılında Royal Eagles

1 Temmuz 2019 yılında Real Kings

20 Ağustos 2021 yılında Royal AM

Zukile Mkhize Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zukile Mkhize şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Ibisi Blue Birds

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.