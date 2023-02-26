Zuko Mdunyelwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zuko Mdunyelwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zuko Mdunyelwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zuko Mdunyelwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zuko Mdunyelwa 6 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zuko Mdunyelwa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 19 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Zuko Mdunyelwa'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zuko Mdunyelwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zuko Mdunyelwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zuko Mdunyelwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zuko Mdunyelwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2020 yılında Cape Town City

12 Ekim 2020 yılında Cape Umoya Utd.

30 Haziran 2021 yılında Cape Town City

19 Ağustos 2021 yılında Chippa United

Zuko Mdunyelwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zuko Mdunyelwa şuan Chippa United takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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