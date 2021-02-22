Zül Saymak nedir, ne demek? Zül Saymak TDK anlamı! soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili detaylı bilgileri haberimizde derledik.

ZÜL SAYMAK NEDİR, NE DEMEK?

Zül saymak bir olay veya sözü küçültücü, alçaltıcı, aşağılayıcı olarak değerlendirmek anlamına gelir.

26 karakter ile yazılan Zül saymak (veya addetmek), deyimi, z harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'ü', 'l', ' ', 's', 'a', 'y', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'a', 'd', 'd', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.

Zül saymak (veya addetmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemtedda ayev( kamyas lüz diziliminde gösterilir.

ZÜL SAYMAK HANGİ DİL?

Zül saymak deyimi Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

ZÜL SAYMAK TDK ANLAMI!

Zül Saymak, Türk Dil Kurumu'nda bir olay veya sözü küçültücü, alçaltıcı, aşağılayıcı olarak değerlendirmek anlamına gelmektedir.

Örnek olarak;

"O adamın bana akıl vermesini zül sayarım."

"Eşime karşı bu şekilde konuşmanızı zül sayarım."

"Zül saymasam, gidip ayaklarına kapanırdım."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada CHP ile ilgili ''CHP eski bakanımız albayrak'ı ve şahsımı hedef alıyor. Ülkenin hayrına en küçük bir sözü olmayan CHP'nin hezeyanlarıyla uğraşmayı zül saydık'' dediği cümle vatandaşlar tarafından çok konuşuldu.