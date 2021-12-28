Zula ne demek, TDK'ya göre Zula kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zula ne demek? Zula TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zula kelimesi. Peki zula ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zula nedir, zula kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZULA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zula kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre zula kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kaçak ve yasak şeylerin saklandığı gizli yer



ZULA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- zula etmek

- zulaya atmak

