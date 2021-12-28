Zula ne demek, TDK'ya göre Zula kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
Zula kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Zula ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Zula nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Zula kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.
Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zula ne demek? Zula TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.
Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zula kelimesi. Peki zula ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zula nedir, zula kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.
ZULA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?
Zula kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
TDK'ya göre zula kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Kaçak ve yasak şeylerin saklandığı gizli yer
ZULA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER
- zula etmek
- zulaya atmak