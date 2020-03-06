Züleyha Demir'i vuracak mı? Demir ölüyor mu?

Müjgan'ın kıskançlık krizleri Çukurovayı birbirine katıyor. Züleyha'yı öldürmek isteyen Demir ormana götürür fakat gerçekleştiremez. Yeni bölüm fragmanında ise çocuklarını göremeyen Züleyha Demir'i vurmak konağa gelir.

ZÜLEYHA DEMİR'İ VURUYOR MU?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde fragmanında Demir'e silah çeken Züleyha'nın "Seni tanıdığım günden beri hayatımı mahvettin. Etrafımdaki herkesin, çocuklarımın bile hayatını cehenneme çevirdin. Artık bitti. Kimsenin hayatını mahvedemeyeceksin. Hele çocuklarımın hayatını asla" sözleri dikkat çekiyor. Silah sesinin duyulduğu fragmanda, Züleyha'nın Demir'i vurup vurmadığı ise merak konusu oldu.

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Züleyha'nın Ercüment'in ölümü ile ilgili duyduklarını anlatmak için Yılmaz ile buluşması, Çukurova'da bugüne dek görülmemiş bir savaşın başlamasına neden oldu.

Yılmaz'ı takip edip Züleyha ile görüntülerini kaydeden Müjgan, kendi hayatı dahil herkesi savuracak bir bombayı çiftliğin ortasına attı. Paketten çıkan görüntüleri izleyen Hünkar ve Demir'in önce nutku tutulur.

Demir, o an adeta aklını yitirmiş hale gelerek silahına sarılır ve Züleyha'yı sürükleyerek otomobiline götürür. Alt katta kavgaya tutuşmuş olan Şermin, Naciye ve tüm çalışanların korku dolu bakışları içinde otomobil uzaklaşır. Hünkar, olanlara engel olmak için Fekeli'den yardım ister. Ama Demir ve Züleyha'yı silah sesi duyulana kadar kimse bulamayacaktır.

Demir'in Züleyha'yı alıp gitmesi Yılmaz'ı da çileden çıkarır. O da silahını eline alır. Fekeli bir yandan Züleyha'yı bulmaya bir yandan Yılmaz ve Demir'in karşılaşmamasını sağlamaya çalışacaktır. Olan biten her şey Behice ve Müjgan arasında da iplerin gerilmesine neden olur.

Müjgan, yaptıklarının sonuçları karşısında Yılmaz'ı tamamen kaybedebileceğini anlar. Hünkar ise ilk kez neden olduklarından dolayı bu kadar pişman olacaktır. Şimdi tek amacı oğlunu da Züleyha'yı da bu kabustan çıkarmaktır.