Zülfikar ne demek, TDK'ya göre Zülfikar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zülfikar ne demek? Zülfikar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Zülfikar kelimesi. Peki Zülfikar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Zülfikar nedir, Zülfikar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZÜLFİKAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zülfikar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zülfikar kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre Zülfikar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hz. Muhammed'in Hz. Ali'ye armağan ettiği, ucu ikiye ayrılmış kılıç

