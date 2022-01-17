Zülfü Livaneli'den, Hz. Adem ile Hz. Havva'ya "cahil" diyen Sezen Aksu'ya tam destek! "Bu Sezen Aksu'yu daha da büyütür" Sezen Aksu'nun şarkı sözlerinde , Hz. Adem ile Hz. Havva'ya "cahil" demesi sosyal medyada büyük tepki almıştı. Zülfü Livaneli'den ünlü şarkıcıya destek gecikmedi. Sosyal medya hesabından Aksu'yla fotoğrafını paylaşan Livaneli, "Bu Sezen Aksu'yu daha da büyütür" dedi.

1 7 Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, Sezen Aksu'nun hedef gösterilmesini "Bu halkın bağrına bastığı Sezen Aksu'ya böyle haksız bir saldırı, saldıranı küçültür Sezen'i daha da büyütür" sözleriyle eleştirdi.