Zülfü Livaneli'den, Hz. Adem ile Hz. Havva'ya "cahil" diyen Sezen Aksu'ya tam destek! "Bu Sezen Aksu'yu daha da büyütür"
Zülfü Livaneli'den, Hz. Adem ile Hz. Havva'ya "cahil" diyen Sezen Aksu'ya tam destek! "Bu Sezen Aksu'yu daha da büyütür"
Sezen Aksu'nun şarkı sözlerinde , Hz. Adem ile Hz. Havva'ya "cahil" demesi sosyal medyada büyük tepki almıştı. Zülfü Livaneli'den ünlü şarkıcıya destek gecikmedi. Sosyal medya hesabından Aksu'yla fotoğrafını paylaşan Livaneli, "Bu Sezen Aksu'yu daha da büyütür" dedi.