Zulfucan Guncu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zulfucan Guncu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zulfucan Guncu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zulfucan Guncu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zulfucan Guncu 2 Ocak 2001 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zulfucan Guncu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zulfucan Guncu, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

23 Elazığ FK futbol takımında oynamaktadır. 23 Elazığ FK takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Zulfucan Guncu'nin 23 Elazığ FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Zulfucan Guncu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zulfucan8/

Zulfucan Guncu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zulfucan Guncu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Zulfucan Guncu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zulfucan Guncu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2016 yılında Körfez SK Alt

10 Ağu 2018 yılında Afyonspor U19

5 Eylül 2019 yılında Bld Derince Alt

31 Ağu 2021 yılında Karakoçan FK

Zulfucan Guncu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zulfucan Guncu şuan 23 Elazığ FK takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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