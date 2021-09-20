Zülüf ne demek, TDK'ya göre Zülüf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zülüf ne demek? Zülüf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zülüf kelimesi. Peki zülüf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zülüf nedir, zülüf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Zülüf kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Zülüf kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ZÜLÜF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zülüf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zülüf kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre zülüf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şakaklardan sarkan saç lülesi

- Sevgilinin saçı, zülfüyâr



ZÜLÜF CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Eser seher yeli zülfün dağıtır / Gerdana dökülen tel incinmesin

- Üçü orta boylu, boyları uzar / Üçü uzun boylu, zülfünü düzer



ZÜLÜF KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- zülfüyâr

