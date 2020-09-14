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Zümrüdüanka 11. bölüm fragmanı yayınlandı | Düğüne gelen Zümrüt ne yapacak?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Zümrüdüanka 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Zümrüt'ü karşılarında gören herkes şaşkınlığa uğrarken Serhat'ı nikah masasında gören Zümrüt baygınlık geçiriyor. Eski defterler açılıyor ve ortalık karışıyor.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Zümrüdüanka 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

ZÜMRÜDÜANKA KONUSU

Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir’in en müflis mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu’nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır… Zümrüt’ün annesi Ülfet halinden sürekli şikayet eden, kızlarını hayırlı bir kısmetle evlendirip yaşadıkları rezil hayattan kurtulmanın hesapları peşinde olan bir kadındır…

Zümrüt, bir yandan onun baskılarıyla başa çıkmaya uğraşırken diğer yandan Demirkanların varislerinden Adil Bey’in evlenme teklifini annesinden gizlemeye çalışmaktadır… Ne var ki Ülfet bunu öğrenecek ve kızını nikah masasına oturtmak için bin bir çeşit oyuna başvuracaktır… Zümrüt ise her şeye rağmen direnecektir. Çünkü yüreğini kavuran bir sır vardır… Zümrüt, Demirkanların Suriye’de şehit düşen torunu Serhat’a aşıktır… Ve bu aşk küle dönmüştür…

Zümrüdüanka 11. bölüm fragmanı yayınlandı | Düğüne gelen Zümrüt ne yapacak?

ZÜMRÜDÜANKA OYUNCULARI

Alp Navruz: Serhat Demirkan

Ceren Yılmaz: Zümrüt Kuloğlu

Selim Bayraktar: Abbas Demirkan

Sebahat Kumaş: Saniye Arsoy

Ayten Uncuoğlu: Azimet Demirkan

Umut Karadağ: Adil Demirkan

Hatice Aslan: Ülfet Kuloğlu

Serhat Özcan: Rüstem Kuloğlu

Elif Çakman: Nevcihan Demirkan

Miray Akay: Meliha Kuloğlu

Pelin Abay: Suhandan Demirkan

Barış Küçükgüler: Latif Demirkan

Gökhan Bekletenler: Ömer Lütfi Bakırcı

Ebrar Baba: Songül Kuloğlu

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14 Eylül 2020 Pazartesi 17:42
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