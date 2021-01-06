Zümrüdüanka final izle | Zümrüdüanka 26. bölüm izle

Zümrüdüanka 26. bölüm izle linki dizi severler tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Pastel Film imzalı, fenomen dizi bu akşam final bölümü ile ekranlarda olacak. Baş rollerinde Alp Navruz, Ceren Yılmaz'ın yer aldığı dizinin final bölümünü izlemek isteyenler için Zümrüdüanka final izle linki haberimizde...

Zümrüdüanka dizisi 26. Final bölümü ile 6 Ocak çarşamba akşamı FOX ekranlarında izleyici ile buluşacak.

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Azimet’in akıl almaz planı işe yarar ve Deniz, Zümrüt’ün isteğiyle tekrar konağa döner. Serhat başta buna bir anlam veremese de nedenini öğrendiğinde, büyük tepki gösterir. Ancak Zümrüt kararını vermiştir.

Babasının ihanetiyle bir kere daha sarsılan Suhandan; kimsenin beklemediği bir adım atarak başta Abbas olmak üzere herkesi şok eder. Ama asıl şoku kendi yaşayacaktır. Bildiği tek şey ise aslında hiçbir şey bilmediğidir. Aynı bilgiye ulaşan Behram’ın ise hissettiği tek şey hayal kırıklığı ve öfke olur.

Zümrüt’ün teklifini düşünmek isteyen Deniz, Azimet’in kendisini de kandırdığını öğrenir. Evden ayrılmak ister. Üstüne oynanan oyundan şans eseri haberdar olan Zümrüt ise çok öfkelidir. Konağa geldiğinde, üç kadın arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır.

ZÜMRÜDÜANKA KONUSU

Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir'in en müflis mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu'nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır… Zümrüt'ün annesi Ülfet halinden sürekli şikayet eden, kızlarını hayırlı bir kısmetle evlendirip yaşadıkları rezil hayattan kurtulmanın hesapları peşinde olan bir kadındır…

Zümrüt, bir yandan onun baskılarıyla başa çıkmaya uğraşırken diğer yandan Demirkanların varislerinden Adil Bey'in evlenme teklifini annesinden gizlemeye çalışmaktadır… Ne var ki Ülfet bunu öğrenecek ve kızını nikah masasına oturtmak için bin bir çeşit oyuna başvuracaktır… Zümrüt ise her şeye rağmen direnecektir. Çünkü yüreğini kavuran bir sır vardır… Zümrüt, Demirkanların Suriye'de şehit düşen torunu Serhat'a aşıktır… Ve bu aşk küle dönmüştür…

OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Arslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Miray Akay, Gönül Akbaş, Serkan Açay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ, Nazlı Pınar Kaya ve Ebrar Baba gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.