Zümrüdüanka final mi yapacak? Zümrüdüanka bitiyor mu? Final bölümü ne zaman? Hatice Aslan, Alp Navruz ve Selim Bayraktar gibi isimlerin yer aldığı Zümrüdüanka dizisi final mi yapacak? Bir çok projenin reytingler nedeniyle yayından kaldırıldığı dönemde ortaya atılan iddianın ardından dizinin sevenleri Zümrüdüanka final mi yapacak? Zümrüdüanka bitiyor mu? Final bölümü ne zaman? sorularını araştırmaya başladı.

ZÜMRÜDÜANKA FİNAL Mİ YAPACAK? NE ZAMAN BİTİYOR?

Pastel Film tarafından hazırlanan Zümrüdüanka dizisi sezona oldukça iddialı başlamış ve uzun süre yüksek reyting oranlarıyla yayına devam etmişti. Ancak sön dönemde hızla devam eden düşüşün ardından dizi için final kararı alındı.

ZÜMRÜDÜANKA FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Alp Nevruz ve Ceren Yılmaz'ın başrolde olduğu otantik atmosferde çekilen dizi 26. bölümde final yapma kararı aldı.

ZÜMRÜDÜANKA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimler Nevşehir’in göz bebeği Ürgüp’e bağlı Karağandere Mahallesinde yapılıyor.

ZÜMRÜDÜANKA DİZİSİ KONUSU NE?

Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir’in en müflis mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu’nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır... Zümrüt’ün annesi Ülfet halinden sürekli şikayet eden, kızlarını hayırlı bir kısmetle evlendirip yaşadıkları rezil hayattan kurtulmanın hesapları peşinde olan bir kadındır...