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Zümrüt Yeşili ne demek, TDK'ya göre Zümrüt Yeşili kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Zümrüt Yeşili kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Zümrüt Yeşili ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Zümrüt Yeşili nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Zümrüt Yeşili kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Zümrüt Yeşili ne demek, TDK'ya göre Zümrüt Yeşili kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zümrüt yeşili ne demek? Zümrüt yeşili TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zümrüt yeşili kelimesi. Peki zümrüt yeşili ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zümrüt yeşili nedir, zümrüt yeşili kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ZÜMRÜT YEŞİLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zümrüt yeşili kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre zümrüt yeşili kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Koyu yeşil
- Bu renkte olan

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