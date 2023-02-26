Zura Zosiashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zura Zosiashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zura Zosiashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zura Zosiashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zura Zosiashvili 25 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ზურა ზოსიაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zura Zosiashvili Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Locomotive Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Locomotive Tbilisi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Zura Zosiashvili'nin FC Locomotive Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zura Zosiashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zura Zosiashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zura Zosiashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zura Zosiashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Loco Academy

1 Ocak 2022 yılında FC Locomotive

Zura Zosiashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zura Zosiashvili şuan FC Locomotive Tbilisi takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Zura Zosiashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U17 takımında 2 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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