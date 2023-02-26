Zurab Chanturidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zurab Chanturidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zurab Chanturidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zurab Chanturidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zurab Chanturidze 1 Şubat 1991 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ზურაბ ჭანტურიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zurab Chanturidze Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolkheti Khobi futbol takımında oynamaktadır. Kolkheti Khobi takımına - tarihinde katılmıştır. Zurab Chanturidze'nin Kolkheti Khobi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zurab Chanturidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zurab Chanturidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zurab Chanturidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zurab Chanturidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zurab Chanturidze şuan Kolkheti Khobi takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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