Zurab Gigashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zurab Gigashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zurab Gigashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zurab Gigashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zurab Gigashvili 20 Kasım 2001 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Gürcistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da ზურაბ გიგაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zurab Gigashvili Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zurab Gigashvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Telavi futbol takımında oynamaktadır. FC Telavi takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Zurab Gigashvili'nin FC Telavi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zurab Gigashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zurab Gigashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zurab Gigashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zurab Gigashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2015 yılında Ankaragücü Alt

1 Temmuz 2017 yılında Ankaragücü U19

1 Temmuz 2018 yılında Ankaragücü U21

13 Kasım 2018 yılında Kulüpsüz

16 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor

21 Şubat 2020 yılında Armavir

28 Eylül 2020 yılında Tambov

3 Eylül 2021 yılında Kryvbas

4 Şubat 2022 yılında FC Telavi

Zurab Gigashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zurab Gigashvili şuan FC Telavi takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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