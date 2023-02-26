Zurab Japiashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zurab Japiashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zurab Japiashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zurab Japiashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zurab Japiashvili 26 Mayıs 1996 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ზურაბ ჯაფიაშვილი şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zurab Japiashvili Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kolkheti-1913 Poti futbol takımında oynamaktadır. FC Kolkheti-1913 Poti takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zurab Japiashvili'nin FC Kolkheti-1913 Poti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zurab Japiashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zurab Japiashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Zurab Japiashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zurab Japiashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2015 yılında Dinamo Tbilisi

15 Ağustos 2015 yılında Sioni Bolnisi

30 Haziran 2016 yılında Dinamo Tbilisi

1 Temmuz 2016 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2018 yılında FC Aragvi

1 Ocak 2019 yılında Rustavi

1 Temmuz 2019 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2020 yılında FC Gagra

18 Haziran 2020 yılında Chikhura

1 Ağustos 2021 yılında Sioni Bolnisi

27 Temmuz 2022 yılında Kolkheti Poti

Zurab Japiashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zurab Japiashvili şuan FC Kolkheti-1913 Poti takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.