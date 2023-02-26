Zurab Museliani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zurab Museliani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zurab Museliani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zurab Museliani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zurab Museliani 17 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ზურაბ მუსელიანი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zurab Museliani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Glory Group Ltd. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gagra futbol takımında oynamaktadır. FC Gagra takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zurab Museliani'nin FC Gagra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zurab Museliani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zurab Museliani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zurab Museliani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zurab Museliani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Shukura

1 Ocak 2023 yılında FC Gagra

Zurab Museliani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zurab Museliani şuan FC Gagra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Zurab Museliani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U20 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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