Zurab Ochigava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zurab Ochigava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zurab Ochigava kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zurab Ochigava ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zurab Ochigava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zurab Ochigava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zurab Ochigava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zurab Ochigava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zurab Ochigava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zurab Ochigava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zurab Ochigava 18 Mayıs 1995 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Очігава Зураб Таймазович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zurab Ochigava Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Zurab Ochigava, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sabah FK futbol takımında oynamaktadır. Sabah FK takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Zurab Ochigava'nin Sabah FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zurab Ochigava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zurab Ochigava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Zurab Ochigava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zurab Ochigava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Illichivets

21 Temmuz 2015 yılında Dynamo 2 Kyiv

3 Şubat 2016 yılında Dynamo Kyiv II

1 Ocak 2017 yılında Dinamo Kiev

1 Eylül 2017 yılında Olimpik Donetsk

30 Haziran 2018 yılında Dinamo Kiev

14 Ocak 2019 yılında SK Dnipro-1

30 Haziran 2019 yılında Dinamo Kiev

9 Ağustos 2019 yılında Vorskla Poltava

14 Ocak 2020 yılında FCI Levadia

18 Şubat 2021 yılında Sabah FK

Zurab Ochigava kimdir

Zurab Ochigava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zurab Ochigava şuan Sabah FK takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Zurab Ochigava nereli

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