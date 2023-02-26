Zurab Tchavtchanidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zurab Tchavtchanidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zurab Tchavtchanidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zurab Tchavtchanidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zurab Tchavtchanidze 19 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ზურაბ ჭავჭანიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zurab Tchavtchanidze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zurab Tchavtchanidze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WIT Georgia Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. WIT Georgia Tbilisi takımına 16 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Zurab Tchavtchanidze'nin WIT Georgia Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zurab Tchavtchanidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zurab Tchavtchanidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zurab Tchavtchanidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zurab Tchavtchanidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Loco Academy

1 Ocak 2020 yılında Rustavi

16 Şubat 2022 yılında WIT Georgia

Zurab Tchavtchanidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zurab Tchavtchanidze şuan WIT Georgia Tbilisi takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Zurab Tchavtchanidze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U19 takımında 13 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 13 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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