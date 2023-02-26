Zurab Tevzadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zurab Tevzadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zurab Tevzadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zurab Tevzadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zurab Tevzadze 28 Ağustos 1994 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ზურაბ თევზაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zurab Tevzadze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zurab Tevzadze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dila Gori futbol takımında oynamaktadır. FC Dila Gori takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zurab Tevzadze'nin FC Dila Gori ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zurab Tevzadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zurab Tevzadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zurab Tevzadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zurab Tevzadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Kolkheti Poti

1 Temmuz 2016 yılında Guria

1 Ocak 2017 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2018 yılında FC Merani

1 Ocak 2021 yılında FC Telavi

1 Ocak 2023 yılında FC Dila

Zurab Tevzadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zurab Tevzadze şuan FC Dila Gori takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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