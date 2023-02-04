Zuriko Davitashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zuriko Davitashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zuriko Davitashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zuriko Davitashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zuriko Davitashvili 15 Şubat 2001 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Gürcistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı ზურიკო დავითაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zuriko Davitashvili Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zuriko Davitashvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girondins Bordeaux futbol takımında oynamaktadır. Girondins Bordeaux takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Zuriko Davitashvili'nin Girondins Bordeaux ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zuriko Davitashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Zuriko Davitashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Zuriko Davitashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zuriko Davitashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Eylül 2017 yılında Dinamo Tbilisi

9 Ocak 2018 yılında FC Locomotive

1 Temmuz 2019 yılında Rubin Kazan

20 Ağu 2020 yılında Rotor Volgograd

30 Haziran 2021 yılında Rubin Kazan

20 Temmuz 2021 yılında Arsenal Tula

13 Nisan 2022 yılında Dinamo Batumi

30 Ağu 2022 yılında G. Bordeaux

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Batumi

Zuriko Davitashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zuriko Davitashvili şuan Girondins Bordeaux takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Zuriko Davitashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 11 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 3 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 11 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 10 numaralı formasıyla 1 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 34 maçta 27 gol atmıştır.

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