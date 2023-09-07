Zurnanın tarihi yolculuğu

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından dünyada ilk ve tek festival olan Zurnazen Festivali çerçevesinde nefesli çalgılardan Zurna'nın tarihi yolculuğu anlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Zurnanın tarihi yolculuğu

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından dünyada ilk ve tek festival olan Zurnazen Festivali çerçevesinde nefesli çalgılardan Zurna'nın tarihi yolculuğu anlatıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşi programına 8.Uluslararası Zurnazen Festivali'nde sahne alan zurna üstatları da katıldı.

Zurna çalgısının önemi, tarihi olarak nasıl aktarıldığı, nasıl yayıldığı, insanlık tarihi açısından önemi, Anadolu coğrafyasına gelişi ve bu coğrafyada zurnanın taşıdığı kültürel öğelerin konuşulduğu Uluslararası Zurnazen Festivali söyleşisinde konuşan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İcra Sanatları Fakültesi Öğretim üyesi Yunus Emre 19-20 yıldır zurna çalgısıyla ilgilendiğini, zurnanın çok geniş bir dünya coğrafyasında görülen bir çalgı olduğunu söyledi. Zurna sanatçısı Emre, "Zurnanın Anadolu'da Tarihi Yolculuğu geçmişi eski Mısır'a kadar uzanan Zurna çalgısı Müslümanlığı kabul etmede önce de Türklerde görülmekte. Anadolu'ya aslında Orta Asya'dan geldiği de varsayılın tarihi kaynaklarca da mevcut. Fakat zurna yapı itibari ile ağaç materyallerinden oluştuğu için arkeolojik kalıntılarda çok fazla rastlanamamakta. Dolayısı ile Zurna şu tarihte var olmuştur gibi ifadelere ulaşamıyoruz. Fakat insanlık tarihine hemen hemen yakın bir enstrüman" dedi.

Zurnazen Festivali söyleşisine katılan Öğretim Görevlisi Ali Fuat Aydın zurna isminin araştırıldığında Farsçadan geldiğini, etimolojisinin etkinliklerde çalınan çalgı olduğunu söyledi. Zurnanın Trakya-Edirne bölgesi, Ege'de Aydın-Muğla bölgesi, Kırşehir ve Tokat bölgelerinde daha fazla çalındığını söyleyen Ali Fuat Aydın zurnanın tarihi yolculuğunda zurna mehter, orta oyunu, yağlı güreş, deve güreşleri, düğün, asker eğlencelerinde yaygın olarak kullanıldığını belirtti.

Zurnanın tarihi yolculuğu

Zurnanın tarihi yolculuğu

Zurnanın tarihi yolculuğu

Zurnanın tarihi yolculuğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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