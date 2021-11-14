Zurnazen ne demek, TDK'ya göre Zurnazen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zurnazen ne demek? Zurnazen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zurnazen kelimesi. Peki zurnazen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zurnazen nedir, zurnazen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZURNAZEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zurnazen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zurnazen kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre zurnazen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zurnacı

