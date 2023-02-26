Zviad Natchkebia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zviad Natchkebia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zviad Natchkebia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zviad Natchkebia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zviad Natchkebia 19 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ზვიად ნაჭყებია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zviad Natchkebia Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samtredia futbol takımında oynamaktadır. FC Samtredia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zviad Natchkebia'nin FC Samtredia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zviad Natchkebia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zviad Natchkebia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zviad Natchkebia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zviad Natchkebia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında FC Samtredia

Zviad Natchkebia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zviad Natchkebia şuan FC Samtredia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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