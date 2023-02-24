Zvonimir Begic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zvonimir Begic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zvonimir Begic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zvonimir Begic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zvonimir Begic 22 Eylül 1990 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Zvonimir Begić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zvonimir Begic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zvonimir Begic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Posusje futbol takımında oynamaktadır. HSK Posusje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zvonimir Begic'nin HSK Posusje ile sözleşmesi 7 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zvonimir Begic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zvonimir Begic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Zvonimir Begic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zvonimir Begic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2012 yılında NK Kamen

7 Ağustos 2014 yılında HSK Posusje

23 Şubat 2015 yılında NK Kamen

14 Ağustos 2015 yılında Croat. Zmijavci

17 Ağustos 2018 yılında NK Zadar

9 Ağustos 2019 yılında Croat. Zmijavci

29 Ocak 2020 yılında Siroki Brijeg

1 Temmuz 2022 yılında HSK Posusje

Zvonimir Begic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zvonimir Begic şuan HSK Posusje takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.