Zvonimir Filipovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zvonimir Filipovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zvonimir Filipovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zvonimir Filipovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zvonimir Filipovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zvonimir Filipovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zvonimir Filipovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zvonimir Filipovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zvonimir Filipovic 10 Nisan 1997 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Zvonimir Filipović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zvonimir Filipovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zvonimir Filipovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 7 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Zvonimir Filipovic'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zvonimir Filipovicboyu ve yaşı kaç

Zvonimir Filipovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zvonimir Filipovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Zvonimir Filipovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zvonimir Filipovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağu 2013 yılında Cibalia U17

1 Temmuz 2014 yılında Cibalia U19

20 Şubat 2015 yılında Mlad. Antin

14 Temmuz 2015 yılında Cibalia U19

1 Temmuz 2016 yılında Cibalia

14 Temmuz 2017 yılında NK Osijek

15 Temmuz 2017 yılında Cibalia

31 Aralık 2017 yılında NK Osijek

15 Ocak 2018 yılında NK Osijek II

13 Ağu 2018 yılında Cibalia

30 Haziran 2019 yılında NK Osijek II

12 Ağu 2019 yılında Mlad. Petrinja

20 Ağu 2020 yılında Hajduk Split II

21 Ocak 2021 yılında NK Solin

16 Şubat 2021 yılında Mlad. Petrinja

20 Temmuz 2021 yılında Cibalia

7 Ekim 2021 yılında NK Vukovar 1991

Zvonimir Filipovic kimdir

Zvonimir Filipovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zvonimir Filipovic şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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Zvonimir Filipovic nereli

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