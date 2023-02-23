Zvonimir Kozulj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zvonimir Kozulj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zvonimir Kozulj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zvonimir Kozulj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zvonimir Kozulj 15 Kasım 1993 tarihinde Ljubuški şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Zvonimir Kožulj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zvonimir Kozulj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GreenField yapmaktadır. Zvonimir Kozulj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandecja Nowy Sacz futbol takımında oynamaktadır. Sandecja Nowy Sacz takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zvonimir Kozulj'nin Sandecja Nowy Sacz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zvonimir Kozulj Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zvonkec93/

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Zvonimir Kozulj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zvonimir Kozulj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Zvonimir Kozulj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zvonimir Kozulj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında S. Brijeg U19

1 Temmuz 2012 yılında Siroki Brijeg

19 Temmuz 2013 yılında NK Vitez

31 Aralık 2013 yılında Siroki Brijeg

12 Şubat 2014 yılında Br. Mostar

30 Haziran 2014 yılında Siroki Brijeg

4 Temmuz 2016 yılında Hajduk Split

1 Temmuz 2018 yılında Pogon Szczecin

2 Nisan 2020 yılında Kulüpsüz

17 Ağustos 2020 yılında Gaziantep FK

5 Ağustos 2021 yılında Eyüpspor

4 Şubat 2022 yılında Termalica

25 Ocak 2023 yılında Sandecja

Zvonimir Kozulj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zvonimir Kozulj şuan Sandecja Nowy Sacz takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Zvonimir Kozulj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 15 numaralı formasıyla 8 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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