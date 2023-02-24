Zvonimir Mikic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zvonimir Mikic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zvonimir Mikic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zvonimir Mikic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zvonimir Mikic 6 Nisan 1999 tarihinde Vinkovci şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Zvonimir Mikić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zvonimir Mikic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zvonimir Mikic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Zvijezda Gradacac futbol takımında oynamaktadır. NK Zvijezda Gradacac takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zvonimir Mikic'nin NK Zvijezda Gradacac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zvonimir Mikic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zvonimir Mikic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zvonimir Mikic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zvonimir Mikic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2014 yılında Slav. Gradiste

14 Nisan 2016 yılında HNK Orasje U19

1 Temmuz 2016 yılında HNK Orasje

1 Temmuz 2021 yılında OFK Gradina

5 Temmuz 2022 yılında Zvijezda G.

Zvonimir Mikic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zvonimir Mikic şuan NK Zvijezda Gradacac takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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