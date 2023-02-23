Zvonimir Mikulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zvonimir Mikulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zvonimir Mikulic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zvonimir Mikulic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zvonimir Mikulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zvonimir Mikulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zvonimir Mikulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zvonimir Mikulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zvonimir Mikulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zvonimir Mikulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zvonimir Mikulic 5 Şubat 1990 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Zvonimir Mikulić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zvonimir Mikulic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini All Star Football Agency yapmaktadır. Zvonimir Mikulic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hebar Pazardzhik futbol takımında oynamaktadır. Hebar Pazardzhik takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zvonimir Mikulic'nin Hebar Pazardzhik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zvonimir Mikulic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/z.mikula20/

Zvonimir Mikulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zvonimir Mikulic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Zvonimir Mikulic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zvonimir Mikulic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2007 yılında NK Osijek U19

14 Ağustos 2009 yılında NK Olimpija Osijek

30 Haziran 2010 yılında NK Osijek

16 Ağustos 2010 yılında Vukovar '91

30 Haziran 2011 yılında NK Osijek

1 Temmuz 2017 yılında FC Sheriff

31 Aralık 2017 yılında NK Osijek

12 Şubat 2018 yılında FC Sheriff

12 Ocak 2021 yılında Levski Sofia

26 Temmuz 2021 yılında Tuzlaspor

29 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2022 yılında FC Brasov-SR

4 Ocak 2023 yılında Hebar P.

Zvonimir Mikulic kimdir

Zvonimir Mikulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zvonimir Mikulic şuan Hebar Pazardzhik takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Osijek (1999-2009)

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Zvonimir Mikulic nereli

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