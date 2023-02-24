Zvonimir Stanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zvonimir Stanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zvonimir Stanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zvonimir Stanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zvonimir Stanic 4 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Zvonimir Stanić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zvonimir Stanic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zvonimir Stanic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Tomislav T. futbol takımında oynamaktadır. HNK Tomislav T. takımına - tarihinde katılmıştır. Zvonimir Stanic'nin HNK Tomislav T. ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zvonimir Stanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zvonimir Stanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zvonimir Stanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zvonimir Stanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zvonimir Stanic şuan HNK Tomislav T. takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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