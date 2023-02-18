Zvonimir Subaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zvonimir Subaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zvonimir Subaric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zvonimir Subaric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zvonimir Subaric 25 Mayıs 1997 tarihinde Vinkovci şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Zvonimir Šubarić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zvonimir Subaric Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marjan Sisic yapmaktadır. Zvonimir Subaric, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Zvonimir Subaric'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zvonimir Subaric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zvonimir Subaric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zvonimir Subaric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zvonimir Subaric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2011 yılında Cibalia Jgd

1 Temmuz 2012 yılında Cibalia U17

1 Temmuz 2014 yılında Cibalia U19

1 Temmuz 2016 yılında Cibalia

27 Temmuz 2018 yılında Hrv Dragovoljac

5 Eylül 2022 yılında NK Lokomotiva

Zvonimir Subaric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zvonimir Subaric şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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