Zygimantas Baguska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zygimantas Baguska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zygimantas Baguska adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zygimantas Baguska Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zygimantas Baguska 9 Nisan 2002 tarihinde Panevezys şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Žygimantas Baguška şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zygimantas Baguska Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD yapmaktadır. Zygimantas Baguska, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Panevezys futbol takımında oynamaktadır. FK Panevezys takımına 4 Mayıs 2020 tarihinde katılmıştır. Zygimantas Baguska'nin FK Panevezys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Zygimantas Baguska Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zygo8/

http://www.facebook.com/zygimantas.baguska

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Zygimantas Baguska Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zygimantas Baguska isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Zygimantas Baguska Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zygimantas Baguska futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Panevezys B

4 Mayıs 2020 yılında Panevezys

Zygimantas Baguska Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zygimantas Baguska şuan FK Panevezys takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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