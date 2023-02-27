Zygimantas Baltrunas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zygimantas Baltrunas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zygimantas Baltrunas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zygimantas Baltrunas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zygimantas Baltrunas 11 Mart 2002 tarihinde Marijampole şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Žygimantas Baltrūnas şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zygimantas Baltrunas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zygimantas Baltrunas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Suduva Marijampole futbol takımında oynamaktadır. FK Suduva Marijampole takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Zygimantas Baltrunas'nin FK Suduva Marijampole ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zygimantas Baltrunas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zygimantas Baltrunas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Zygimantas Baltrunas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zygimantas Baltrunas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Padova U17

20 Temmuz 2019 yılında Clodiense

30 Haziran 2020 yılında Padova U19

18 Ağustos 2020 yılında USD Breno

30 Haziran 2021 yılında Padova U19

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

14 Şubat 2022 yılında Suduva

Zygimantas Baltrunas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zygimantas Baltrunas şuan FK Suduva Marijampole takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.