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  3. 1 milyon 352 bin 358 kişinin bilgileri çalındı! MNG Kargo'nun ardından bir siber saldırı açıklaması da Sinoz Kozmetik'ten geldi

1 milyon 352 bin 358 kişinin bilgileri çalındı! MNG Kargo'nun ardından bir siber saldırı açıklaması da Sinoz Kozmetik'ten geldi

En çok tercih edilen lojistik şirketlerinden biri olan MNG Kargo'ya yapılan siber saldırı sonrası benzer bir açıklama da Sinoz Kozmetik'ten geldi. Yapılan açıklamaya göre 1.35 milyon kişinin bilgileri çalındı.

1 milyon 352 bin 358 kişinin bilgileri çalındı! MNG Kargo'nun ardından bir siber saldırı açıklaması da Sinoz Kozmetik'ten geldi

Türkiye'nin bilinen kargo şirketlerinden MNG Kargo'dan yapılan açıklamada bazı kurumsal müşterilerin kullanıcı adı ve şifrelerinin çalındığı belirtilmişti. Yapılan açıklama sonrası benzer bir açıklama da Sinoz Kozmetik'ten geldi.

Sinoz Kozmetik, bazı müşterilerine ait şifrelerin ve kişisel bilgilerin ele geçirildiğini açıkladı.

Firmadan yapılan duyuruda, veri tabanı güncellemesi esnasında dışarıya açık durumda olan porttan sızıntı ile veri tabanındaki müşteri bilgilerinin ele geçirildiği ifade edildi.

İHLALDEN ETKİLENEN KİŞİ SAYISI: 1 MİLYON 352 BİN 358

Sinoz Kozmetik'e yapılan siber saldırı 23 Ağustos'ta güncelleme sonrası yapılan veri tabanı taraması sırasında log kayıtlarının incelenmesiyle belirlendi.

İhlalden etkilenen kişi sayısının ise 1 milyon 352 bin 358 olduğu açıklandı. İhlalden etkilenen kişisel verilerin müşteriler ve potansiyel müşterilere ait ad, soyad, e-posta ve mobil telefon bilgileri olduğu kaydedildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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