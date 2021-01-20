Elektrik abonelik ücreti 2021 ne kadar oldu? | İşte abonelik ücretleri

Enerji Piyaasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından 2021 yılında geçerli olacak elektrik abonelik, dağıtım ve hizmet bedelleri belirlendi. Tüm mesken sahiplerini ve hatta kiracıları dahi ilgilendiren Elektrik aboneliik ücretleri de bu kapsamda merak konusu oldu. 2021 yılı için belirlenen ücretleri araştıran internet kullanıcıları için biz de haberimizde Elektrik abonelik ücreti 2021 ne kadar oldu? sorusuna yer verdik. İşte 2021 yılı abonelik ücretleri...

ELEKTRİK ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2021?

Elektrik mesken aboneliği ücreti, güvence bedeline göre değişir. Güvence bedeli, sayaç bağlantı gücüne göre hesaplanır. Elektrik aboneliğini üzerine almak için, bir elektrik tedarikçisiyle perakende satış sözleşmesi yapmak gerekir. Abonelik devir ücretinin güvence, kesme - açma, dosya bedelleri ve sözleşmeden doğan damga vergisi olmak üzere dört bileşeni vardır. EPDK tarafından 2021 yılı için belirlenen elektrik satış sözleşmesi ücretleri şöyle:

Bedelin Adı Ücret

Güvence Bedeli Mesken için sözleşme gücü kW başına 33 TL/kW

Kesme-Bağlama Bedeli İşlem başına 37,3 TL

Damga Vergisi Toplam güvence bedelinin binde 9,48'i

Dosya Bedeli Güvence bedeline göre belirlenir.

Yukarıdaki tablo, sözleşme gücüne göre ücret hesaplamak için bedelleri sıralar. Elektrik satış sözleşmesi yapılırken tabloda verilen güvence bedeli ücreti sözleşme gücünüz kaç kW ise onunla çarpılır ve toplam bir güvence bedeli hesaplanır. Damga vergisi de bu toplam bedelin üzeürnden hesaplanarak eklenir. Sözleşme gücü, evinize ilk kez elektrik bağlantısı yapıldığında, içinde bulunan priz ve lamba sayısına göre hesaplanan kurulu güç üzerinden bulunur. Kullanım yerinin bağlantı gücüyle ilgili bilgi, sizden önce de elektrik kullanılmışsa görevli elektrik tedarikçisinde mevcuttur.

ELEKTRİK GÜVENCE BEDELİ 2021

Güvence bedeli, mesken aboneleri için, en az 5 kW sözleşme gücü üzerinden hesaplanır; böylece ödenmesi gereken güvence bedeli en az 165 TL olur. Meskenler için ortalama güç ise 6kW (198 TL) civarındadır.

Güvence bedeli, elektrik satış sözleşmesi imzalayan tüketicinin fatura borcunu ödememesi riskine karşı olarak tedarikçi tarafından alınan bir depozito gibidir. Sözleşme başvurusu için, bir defaya mahsus nakit olarak tahsil edilir. Sözleşmenin iptali halinde de iade edilir. Güvence bedeli, sözleşme gücü üzerinden hesaplanır. 2021 yılı için güvence bedeli,

Mesken, Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler için ulusal olarak uygulanmak üzere EPDK tarafından 33 TL/kW olarak belirlenmiştir.

ulusal olarak uygulanmak üzere EPDK tarafından olarak belirlenmiştir. Bu rakam sanayi ve ticarethaneler için 93,7 TL/kW, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğerleri için ise 44,5 TL/kW olarak resmi gazetede kurul kararı ile duyurulmuştur.

Elektrik Tüketici Hizmetleri yönetmeliği uyarınca, mesken abonelerinin bağlantı gücü 5 kW altında bile olsa, güvence bedeli hesabı, en düşük 5 kW üzerinden yapılır. Güvence bedelinin belirlenmesinde esas alınan bağlantı gücü, kullanım yerinin tesisat özellikleri (lamba ve priz sayısı vb.) ve tüketicinin ihtiyaçlarına göre belirlenir.

DAMGA VERGİSİ 2021

Damga verigisi elektrik satış sözleşmesinden doğar ve güvence bedelinin binde 9,48'i oranında alınır. Sonuçta, sözleşme için ödemeniz gereken damga vergisi tutarı da güvence bedeline bağlı olarak değişecektir. Yukarıdaki tabloda güvence bedeli arttıkça damga vergisinin de arttığı gözlemlenebilir.

KESME AÇMA İŞLEMİ

Elektriğin kesilmesi ya da bağlanması işlemlerinden yalnızca birinde tüketiciden tahsil edilen bedeldir. 2021 yılı için EPDK tarafından kesme - bağlama mesken abonesi ücreti 37,3 TL olarak belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre, dağıtım şirketi, evinizin elektrik enerjisini fiilen kesmemişse, kesme açma ücreti alınamaz. Kesme açma bedeli; yalnızca abonelik başvurularında değil borçtan dolayı elektrik kesilmesi durumunda da ödenebilir.

DOSYA BEDELİ

Dosya bedeli, elektrik perakende satış şirketi tarafından, verdiği satış sözleşmesi hazırlama hizmetine karşılık olarak tahsil edilir. Tabloda gösterilmemiş olan tutar, güvence bedeline göre değişir. Yukarıda belirtilen toplam ücretlere dosya bedeli de eklenir.

ELEKTRİK ABONELİK ÜCRETİ HANGİ DURUMLARDA ÖDENİR?

Elektrik abonelik ücreti, perakende elektrik satış sözleşmesi yapılırken ödenir. Perakende elektrik satış sözleşmesi kurulması gereken durumlar aşağıdaki gibidir:

Yeni bir kullanım yerinde elektrik bağlantısı yapıldıktan sonra elektrik tedariğinin ilk defa başlatılması

Mevcut kullanım yerinde farklı bir kişi/kurum üzerine kayıtlı elektirk aboneliğinin devralınması

ELEKTRİK ABONELİK ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Elektrik abonelik ücreti kalemlerinden en yükseği güvence bedelidir. Güvence bedelinin tahsilat şekli Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmelği'nin 27. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre elektrik abonelik ücretinin ev (mesken) kullanıcıları için nakit olarak tahsil edilmesi esastır:

Nakit olarak verilecek güvence bedelinin tamamının peşin olarak verilmesi esastır. Ancak tüketicinin talebi halinde, güvence bedeli iki eşit taksitte tahsil edilir. Bu durumda görevli tedarik şirketi tarafından kabul edilmesi halinde, güvence bedelinin ilk taksiti de faturaya yansıtılmak suretiyle tahsil edilebilir.

Görevli elektrik tedarik şirketleri, tüketicilerin elektrik abonelik ücretini taksitli olarak ödemek isteyip istemediğini sormakla yükümlüdür.

İnternet üzerinden yapılan elektrik abonelik başvurularında ise elektrik abonelik ücreti ilk faturaya yansıtılarak ödenir.

DOĞALGAZ ABONELİK ÜCRETİ 2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 2021'de geçerli olacak doğal gaz dağıtım sektörü bağlantı ve hizmet bedelleri belirlendi. Buna göre, abone bağlantı bedeli 749 TL olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2021 yılı için doğal gaz dağıtım sektörü bağlantı ve hizmet bedellerini belirledi. EPDK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Fiyatlar 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararına göre yeni yılda

Doğalgaz bağlantı bedeli 656,70 liradan, 749 liraya yükseldi .

. Ön ödemeli değişim bedeli ise 268,7 liradan 306 liraya artarken ,

, Güvence bedeli ise 60 lira zamlanarak 620 lira oldu.

Doğalgazdaki açma kapama bedeli ise 26,5 liradan 30 liraya çıktı.

Dağıtım şirketlerinin 2021 yılı için uygulayacakları bağlantı ve hizmet bedelleri üst sınırları şu şekilde:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından SU, ELEKTRİK VE GAZ SAYAÇLARI TAMİR VE AYAR ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSÜGGM – 2020/33)

Amaç, kapsam ve dayanak

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin amacı, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 11 inci maddesi uyarınca su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerinin belirlenmesidir.

(2) Bu Tebliğ; sayaçların tamir, bakım ve ayar ücretlerini kapsar. Reddedilen sayaçlar

MADDE 2 –

1) Muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmez. Ücret tarifesi asma zorunluluğu

MADDE 3 –

(1) Ek-l’de yer alan tarifenin, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılması zorunludur. İdari para cezası

MADDE 4 –

(1) Ek-l’de yer alan tarifede belirtilen ücretlerin üstünde ücret talep eden veya alanlar hakkında Ölçüler ve Ayar Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü uyarınca işlem yapılır. Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 –

(1) 27/12/2019 tarihli ve 30991 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MSGM - 2019/55) yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük

MADDE 6 –

(1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.