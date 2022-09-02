Onlyfans nedir, nasıl açılır, nasıl kullanılır? Onlyfans ne kadar kazandırır? Türkiye'de yasal mı, güvenilir mi?

Onlyfans nedir, nasıl açılır, nasıl kullanılır? soruları ülkemizde özellikle genç kızlar tarafından araştırılıyor. Türkiye'de daha yeni yeni popülerlik kazanan platform hakkında ise bilinmeyen pek çok soru karşımıza çıkıyor. Onlyfans ne kadar kazandırır? Türkiye'de yasal mı, güvenilir mi? İşte detaylar...

Gül Erdoğan
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Onlyfans nedir, nasıl açılır, nasıl kullanılır? Onlyfans ne kadar kazandırır? Türkiye'de yasal mı, güvenilir mi?

Onlyfans nedir, nasıl açılır, nasıl kullanılır? Onlyfans ne kadar kazandırır? Türkiye'de yasal mı, güvenilir mi? Son elde edilen bilgilere göre, OnlyFans üyeleri 2021 yılında platforma 4.8 milyar dolar harcama yaparken, uygulamanın sahibi 2 yılda 500 milyon dolar gelir elde etti.

Onlyfans nedir, nasıl açılır, nasıl kullanılır? Onlyfans ne kadar kazandırır? Türkiye'de yasal mı, güvenilir mi?

ONLYFANS NEDİR?

Onlyfans video ve fotoğraf paylaşımı yapılarak gelir elde edilen bir platformdur. Onlyfans platformu web sitesi üzerinden ve mobil uygulama olarak kullanılabiliyor. Platformu kullanmak için herhangi bir ücret ödenmiyor. Ancak platformda yer alan kullanıcılar içerikleri görüntüleyebilmek için cuzi bir tutarda ücret ödemek zorunda.

Onlyfans nedir, nasıl açılır, nasıl kullanılır? Onlyfans ne kadar kazandırır? Türkiye'de yasal mı, güvenilir mi?​​​​​​​

ONLYFANS NASIL AÇILIR, NASIL KULLANILIR?

Platformda kendi profilinizi oluşturmak istiyorsanız bunun için bir ön ödeme yapmak gerekiyor. Ardından paylaşacağınız içeriklerinizin platformun belli başlı kurallarına uyum sağlaması gerekli. Atılan videolar ile birlikte aboneler ve izleyiciler sizi takip etmeye başlayacaktır. Para kazanmaya başlayacağınız nokta ise takipçi ve abone sayınızın artmasıyla olacak.

Google Play Store üzerinden OFTV (OnlyFans TV) uygulamasını ücretsiz olarak edinebilirsiniz.

Onlyfans nedir, nasıl açılır, nasıl kullanılır? Onlyfans ne kadar kazandırır? Türkiye'de yasal mı, güvenilir mi?​​​​​​​

ONLYFANS GÜVENİLİR Mİ? TÜRKİYE'DE YASAL MI?

Uygulamanın kendine ait Instagram hesabı üzerinden oldukça güvenilir olduğu belirtiliyor. Özellikle kişisel bilgilerin istenmemesi bu konudaki şüphelerin uzaklaşmasını sağlıyor.

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