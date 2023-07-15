Peeling Nedir, Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır?

Peeling çeşitli birçok yöntemle yapılmaktadır ve yapıldığı yöntemlere göre adlandırılmaktadır. Fiziksel peeling temizleme fırçası gibi herhangi bir temizleme aracıyla cilt yüzeyinden ölü hücrelerin uzaklaştırması işlemidir. Kimyasal peeling ise kimyasal içerikli serum veya kremlerle cildin temizlenmesi işlemine denir. Peki peeling nedir? Yararları nelerdir? Ne işe yarar? İşte peeling ile ilgili tüm detaylar.

Peeling Nedir?

Peeling cilt yüzeyindeki ölü hücrelerin temizlenmesi işlemi sayesinde uzaklaştırılmasıdır. Doğru yöntemlerle yapılmazsa cildin aşınmasına, zarar görmesine, kızarıklık ve tahrişe sebep olur. Doğru şekilde yapıldığı zaman cildi en derinlerine kadar temizler, cilt problemlerini azaltır, cildin yenilenmesini sağlar. Bazı peelingler her cilt tipine uymaz bu nedenle peeling yaparken kişinin cilt tipinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Haberin Devamı

Cilt Tiplerine Göre Hangi Peeling Seçilmelidir?

Peeling işlemleri uzmanlar tarafından yapılabildiği gibi evde de bazı ürünler yardımıyla veya doğal maskeler ile yapılabilir. Ciltte yüzeysel, orta düzey ya da derin olarak yapılan peeling evde yalnızca yüzeysel olarak gerçekleştirilmelidir. Orta düzey veya derin peeling uygulaması yalnızca uzmanlar tarafından yapılabilir. Evde peeling yapmak isteyenler ise kesinlikle cilt tiplerini bilmeli ve ona göre ürün seçmelilerdir.

Kuru Ciltler

Nemsiz yani kuru ciltli insanlar yüksek miktarda alkollü ürünlerden uzak durmalılardır. Shea yağı, seramid ve hindistan cevizi yağı gibi nemlendirme oranı yüksek ürünler kuru ciltlere uygundur. Cilt kuru olduğundan dolayı peeling haftada en fazla bir ya da iki kere yapılmalıdır. İşlemden sonra iyi bir nemlendirici ile cilt nemlendirilmelidir.

Haberin Devamı

Yağlı Ciltler

Toleransı yüksek olan yağlı cilt tipi haftada dört beş kez peeling işlemini yapabilir. Salisilik asit, glikolik asit gibi içeriklere sahip olan ürünler yağlı cilt tipleri için uygundur. Cilt tipi yağlı olsa bile peeling sonrasında nemlendirici kullanılmalıdır.

Normal Ciltler

Normal cilt tipleri haftada iki ya da üç kere peeling yapabilirler. Ceviz kabuğu, kayısı çekirdeği, granül şeker ve hafif asitli kimyasal ürünler kullanılabileceği gibi lif ya da bir fırça yardımı ile peeling yapılabilir.

Karma Ciltler

T bölgesinin yağlı yanak kısımlarını kuru oldu karma cilt tipinde peeling işlemi daha çok t bölgesi ne yapılmalıdır. T bölgesi ve yanak için farklı içerikli ürünler kullanılmalıdır.

Karbon Peeling Nedir?

Yüze önce karbon maskesi uygulanır, daha sonra bu maske lazer ile yakılarak ciltte soyma işlemi gerçekleştirilmektedir, bu süreç karbon peeling olarak adlandırılır. Lazer ışını, karbon sürülen bölgeyi yakarak ciltte gözeneklerin sıkılaşmasını sağlamaktadır.

IşIk Peeling Nedir?

Bu işlemle cilde bir belli bir enzimden yapılan yeşil bir maske uygulanarak ciltteki akne lekeleri, yaşlılık lekeleri gibi lekeler giderilmektedir. Yüze uygulanan maske 10 – 12 saat yüzde kalmalıdır ve sonra temizlenecektir. Daha sonraki aşamada kremlerle birkaç ay uygulamalar yapılmaktadır. Bu işleme enzim peeling ya da ışıltı peeling de denilmektedir.

Lazer Peeling Nedir?

Ciltte soyma ve ölü hücrelerden arındırılma işleminin lazer ışınları yardımıyla gerçekleştirildiği işlemdir. Bu işlem genel olarak göz kenarı, kırışıklıkların olduğu bölgeler gibi doğal yöntemlerle ulaşılamayan alanlarda da temizleme sağlamaktadır.

Lazer cihazları ile sağlanan bu işlem, kişinin cilt tipine uygun bir derinlikte soyma imkânı sağlamaktadır. İşlem sonrası ciltte yeni kolajen oluşumu sağlanır ve soyulan cildin altındaki canlı ve parlak cilt açığa çıkar.

Doğal Peeling Nedir?

Yumurta, zeytinyağı, bal ve kahve telvesi gibi çeşitli malzemeler ve bitkisel özlerden elde edilen solüsyonun, cilde sürülmesinden sonra masaj yapılarak yüz veya diğer cilt bölgelerinde temizleme işleminin uygulanmasıdır.

Cildinize bu işlemi uygularken şunlara dikkat edilmesi temizlenme ve cilt sağlığınız açısından faydalı olacaktır;

Cildin gözeneklerinin açılması için ön bir işlem uygulanmalıdır

Gözeneklerin açılması için cildinize buhar uygulayabilirsiniz

Kendi hazırladığınız ya da bitkisel özler cilde sürülür

Karışımları göz çevresine uygulamamanız tavsiye edilir

Karışımlar cilde sürüldükten sonra fırça ve benzeri malzemelerle hafifçe masaj uygulanır

Peeling Nasıl Kullanılır?

Yüzünüzde haftanın yorgunluğunu hissettiğiniz anda peeling yapmak istediniz. Şöyle bir cildim rahatlasın da kendime geleyim diyorsunuz. Evet çok doğru bir karar vermişsiniz; fakat peeling kullanımı için öncelikle cildinizi hazırlamanız gerekir.

Temiz bir cilde uygulanan maskeler, her zaman daha iyi sonuçlar verir aklınızda bulunsun. Bu yüzden; cildinizi temizledikten sonra maske uygulamanızı öneriyoruz. Eğer tek kullanımlık maskeler aldıysanız kullanma talimatına uymanız daha sağlıklı olacaktır.

Zira peeling ne kadar bekletilmeli konusu her maskeye göre farklılık gösterir. Maskeyi dairesel hareketlerle yüzünüze uygulayabilirsiniz. Daha sonra cildinizi ılık su ile güzelce temizlemelisiniz.

Peeling Ne Zaman Yapılır?

Peeling için en uygun zaman duş sonrasıdır. Duştan çıktığınızda, sıcak suyun etkisiyle cildinizdeki gözenekler açılmıştır ve ölü derinin gitmesi amacıyla peeling evde uygulama için kendine ortam hazırlamıştır. Ayrıca; işlem sonrası güneşe çıkmanız biraz tehlikeli olabilir. Bu yüzden bahar dönemlerinde uygulama, daha sağlıklı sonuçlar verir. Duş için vaktiniz yoksa buhar banyosu sonrası da peeling uygulayabilirsiniz; bu işlem gözenekleri açacaktır.

İlk defa peeling uygulanan ciltte tahriş meydana geldiyse, doktora danışmanızda fayda var. Maske içindeki bir maddeye alerjiniz olabilir; bundan sonrası için önlem almış olursunuz. Peeling kaç günde bir yapılır diye merak ediyorsanız haftada 1 kez yapmak yeterlidir. Peeling cildi derinde temizleyen bir yöntem olduğu için çok sık yapılırsa olumsuz sonuçlar da doğurabilir bu yüzden cilt hassasiyetine göre yapma sıklığı ayarlanmalıdır.

Peeling Faydaları Nelerdir?

Peeling cildinize uygulanan kese işlemini görür ve ölü deriyi atmada size yardımcı olur. Ayrıca peeling sivilce izleri için de uygulanan bir yöntemdir.

Sürekli makyaj uygulanan cildin yıpranmışlığını ortadan kaldırır ve canlılık kazandırır.

Düzenli kullanım sonucunda hücrelerin canlı kalacağından, yaşlılık ihtimaliniz birkaç yıl daha ertelenecektir.

Cilt bakım kliniklerinde uygulanan maskelerdeki herhangi bir maddeye alerjiniz varsa, evinizde kendi zevkinize göre malzemelerle maske hazırlayarak hem ekonomik açıdan faydasını görürsünüz hem de dilediğiniz içerikte maskenizi hazırlayıp sağlıklı cilde sahip olursunuz.

Peeling Banyodan Önce Mi, Sonra Mı Yapılır?

Bu işlem ılık bir banyodan sonra yapılırsa daha etkili olacaktır. Çünkü banyo sırasında ciltteki gözenekler açılacaktır, gözeneklerin açık olması halinde peeling daha etkili olabilecektir. Ancak banyo öncesi cilde buhar uygulama gibi işlemlerle de gözenekleri açmak mümkündür.

Peeling Haftada Kaç Kere ve Kaç Gün Yapılmalı?

Cilt tipine göre uygulamalar değişmektedir, ancak normal bir cilt tipine haftada 2 – 3 kez uygulanması uygun olacaktır. Hassas ve kuru ciltler içinse haftada 1 kez uygulaması daha sağlı olacaktır. Yağlı ciltler ise normal ciltlerle aynı olarak haftada 2 – 3 kez uygulayabilirler.

Yağ Bazlı Temizleyici Mi Su Bazlı Temizleyici Mi?

Kuru cilt tipine sahipseniz yağ bazlı temizleyici, yağlı cilt tipine sahipseniz su bazlı temizleyici tercih etmelisiniz.