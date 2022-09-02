EXXEN üyelik ücreti 2022 | EXXEN paket fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Exxen üyeliklerine zam geldiği açıklandı. Böylece, Exxen ve Exxenspor üyelikleri artırıldı.

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ 2022

Exxen, abonelik paketleri ve fiyatlarında güncellemeye gitti. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin resmi yayımcısı olan Exxen, yaptığı duyuru ile hem Exxen hem de Exxenspor üyelik ücretlerine zam geldiğini açıkladı.

EXXEN PAKET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Parantez içindekiler eski fiyatlardır. İşte güncel 2022 Exxen ve Exxenspor fiyatları…

Reklamlı Exxen Üyelik – Aylık 39.90 TL (29,90 TL)

Reklamlı Exxen Üyelik – Yıllık –33.50 TL x 12 (24,91 TL)

Reklamsız Exxen Üyelik – Aylık –54.90 TL (39,90 TL)

Reklamsız Exxen Üyelik – Yıllık –45.90 TL x 12 (45,90 TL)

Reklamlı ExxenSpor Üyelik – Aylık – 119.90 TL (69,80 TL)

Reklamlı ExxenSpor Üyelik – Yıllık –94.90 TL x 12 (54,80 TL)

Reklamsız ExxenSpor Üyelik – Aylık –134.90 TL (79,80 TL)

Reklamsız ExxenSpor Üyelik – Yıllık –107.30 TL x 12 (64,80 TL)