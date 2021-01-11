Sözleşmeli Öğretmen maaşı 2021 | Sözleşmeli Öğretmen ne kadar maaş alır?

Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan 100 bini aşkın sözleşmeli öğretmenler 2021 yılı maaş zammını araştırıyor. Aralık ayı enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte artan yeni öğretmen maaşları haberimizde...

SÖZLEŞMELİ ÖÜĞRETMEN NE KADAR MAAŞ ALIR?

Sözleşmeli öğretmenlerin kıdemlerine göre brüt sözleşme ücretleri ve net maaşları ise 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde aşağıdaki gibi olacak;

Hesaplamalar %15 vergi dilimine göre yapılmıştır.

MEB’de görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin yaklaşık %97’sinin hizmet süresi 5 yıldan azdır.

Hesaplamalar bekar öğretmen üzerinden yapılmış olup, eş-çocuk vb. yardımlar yoktur.

Hesaplamalarda BES, İLKSAN, sendika, kredi vb. kesinti/üyelik yoktur.

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK NEDİR?

MEB'e bağlı olarak çalışan sözleşmeli öğretmenler KPSS puanından ve sözlü mülakattan başarı ile geçmelidir. Sözleşmeli öğretmenler haftalık 15 saat çalışarak bunun karşılında maaş alılar. Kadrolu öğretmenler de çalışma saatleri aynıdır. Sözleşmeli öğretmenler görev süresince öğretmen performans puanı için sürekli olarak çalışmakta ve kendini geliştirmeye çalışmalıdır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÜRESİ NE KADAR?

Sözleşmeli öğretmenler, en az 4 yıl atandıkları yerde kalmak zorundadır. Sözleşmeli bir öğretmen 3 yıl sözleşmeli görev yaptıktan sonra 1 yıl da kadrolu çalışıp yer değiştirme hakkına sahip olur.