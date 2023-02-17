2 Yıllık ve 4 Yıllık SAYISAL, EA, SÖZEL ve DİL 2023 Üniversite Taban ve Tavan Puanları

İyi bir üniversite hayali kuran bir çok kişi tercih döneminde kafası karışabiliyor. Bizde sizlerin daha kolay bir tercih dönemi geçirmeniz için üniversiteleri önlisans (2 yıllık) ve lisans (4 yıllık) SAYISAL, EA, SÖZEL ve DİL Programlarının ayrı ayrı 2023 Üniversite Taban Puanlarını ve Başarı sıralamalarını sizler için hazırladık.

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2 Yıllık ve 4 Yıllık SAYISAL, EA, SÖZEL ve DİL 2023 Üniversite Taban ve Tavan Puanları

Yüksek Öğretim Kurumları’nın her yıl düzenlediği sınavların başında Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) ve Alan Yeterlilik Sınavı da (AYT) geliyor. Bu sınavlara giren öğrenciler belirlenen barajı geçmeleri halinde tercih hakkına sahip oluyor.

İşte tam da bu noktada aldıkları puanla tercih yapacak öğrenciler bir önceki yılın üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralama verilerini inceliyor. Aşağıdaki linklere tıklayarak hayalinizdeki üniversitenin taban puanlarına ve başarı sıralamalarını kolayca inceleyebilirsiniz.

ÖNEMLİ UZMAN YORUMU: Tercih yaparak taban puan yerine başarı sıralamasına bakmanız sizin için çok daha faydalı olacaktır. Zira başarı yıllara göre değerlendirdiğimizde puanlarda büyük aralıklarda oynamalar olurken başarı sıralarında bu oynamalar çok fazla olmamaktadır. Bu nedenle doğru tercih yapmak için uzmanlar kesinlikle başarı sırası dikkate alınmalısını öneriyor.

(2 YILLIK) BÖLÜM BAZLI TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

TYT puanıyla okunabilen tüm üniversiteleri bu haberimize tıklayarak ulaşabilirsiniz. Açıköğretim dahil tüm detayları bölüm bazlı olarak görebilirsiniz.

(2 Yıllık) 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına Ulaşmak İçin Tıklayın

(4 YILLIK) BÖLÜM BAZLI TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

Daha kolay tercih dönemi geçirmeniz için programına göre SAYISAL, SÖZEL, Eşit Ağırlık ve DİL şeklinde dört gruba ayırdık. Aşağıdaki linke tıklayarak bölüm bazlı tüm Türkiye'deki üniversitelerin taban puanlarına ulaşabilirsiniz.

(4 Yıllık) 2023 DİL Programı Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına Ulaşmak İçin Tıklayın

(4 Yıllık) 2023 (EA) Programı Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına Ulaşmak İçin Tıklayın

(4 Yıllık) 2023 SÖZEL Programı Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına Ulaşmak İçin Tıklayın

(4 Yıllık) 2023 SAYISAL Programı Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına Ulaşmak İçin Tıklayın

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(4 Yıllık) DİL 2023 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - (Lisans)
(4 Yıllık) DİL 2023 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - (Lisans)
(4 Yıllık) EŞİT AĞIRLIK (EA) 2023 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - (Lisans)
(4 Yıllık) EŞİT AĞIRLIK (EA) 2023 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - (Lisans)
(4 Yıllık) SÖZEL 2023 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - (Lisans)
(4 Yıllık) SÖZEL 2023 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - (Lisans)
(4 Yıllık) SAYISAL 2023 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - (Lisans)
(4 Yıllık) SAYISAL 2023 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - (Lisans)
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2 Yıllık ve 4 Yıllık SAYISAL, EA, SÖZEL ve DİL 2023 Üniversite Taban ve Tavan Puanları
2 Yıllık ve 4 Yıllık SAYISAL, EA, SÖZEL ve DİL 2023 Üniversite Taban ve Tavan Puanları
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