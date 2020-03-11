Türksat 4a frekans 2022 otomatik arama nasıl yapılır? Güncelleme nasıl yapılır?

Türksat 4a frekans frekansını ayarlamak isteyenler arama motorlarında bunu nasıl yapacaklarını araştırmaya başladı. Peki Türksat 4a frekans 2022 otomatik arama nasıl yapılır? Frekans bilgileri nelerdir? Güncelleme nasıl yapılır? Tüm merak edilenler haberimizde....

TÜRKSAT 4A FREKANS 2022 OTOMATİK ARAMA NASIL YAPILIR?

Bulunduğunuz lokasyona bağlı olarak aşağıda yer alan ve 17 paketten oluşan bu yeni şebeke arama frekansları ile ev veya işyerlerinizde yer alan, Türksat 4A uydu alıcınızın ayarlarını kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Artık yenilenen Türksat uydusu altyapısı ve uydu cihazlarındaki teknolojik gelişimlerle birlikte cihazınızın kurulumunu çanak ayar yapılandırması sonrasında otomatik olarak yapabilmek mümkün, uydu üzerinde bulunan mevcut kanalları kullanarak otomatik yüklemeyi Türksat 4A üzerinden Türksat uydu güncelleme yapmak için güncel frekans listesi aşağıdaki gibidir.

TÜRKSAT OTOMATİK GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

1-) Türksat Uydusu otomatik güncelleme yapabilmek için izlenebilecek 2 yol var. Bunlardan ilki otomatik frekans ayarı girilerek tüm kanalların uydu cihazı tarafından bulunması sağlanabilir. Diğer yöntem ise kanalların bulunduğu frekanslar tek tek taratılarak kurulum yapılabilir.

2-) Otomatik güncelleme yapabilmek için, Türkiye ve Avrupa’dan Türksat Tanıtım (12380 V SR:27500 FEC:3/4) eğer Yurtdışından veya Türkiye’nin doğu bölgelerinden güncelleme yapıyorsanız, Türkiye ve Orta Asya’dan Türksat Paket (12423 H SR:30000 FEC:3/4) otomatik kanal arama parametreleri manuel olarak girilmeli ve Şebeke Arama (Network Search) açık seçilmelidir.

3-) Bu yenilik kapsamında şebeke tarama hizmetinden faydalanmak için, bulunduğunuz kapsama alanına göre aşağıdaki tabloda verilen herhangi bir frekans kullanılabilecektir. Uydu alıcısının Kurulum veya Ayarlar menüsünden, Tek Kanal Arama alt menüsünde, Uydu kısmında Türksat 42° E ve Türksat Ankara Paket parametrelerini manuel olarak girilerek, Şebeke Arama (Network Search) açık seçilmelidir. Otomatik tarama sonucunda, güncel kanal bilgileri uydu alıcınıza eklenmektedir. Uydu kurulumları markalara ve cihazlara göre değişiklik göstermektedir.

TÜRKSAT 4A UYDUSU HAKKINDA BİLGİ

Türksat 4A ve Türksat 4B haberleşme uydularının tedariki için 7 Mart 2011 tarihinde Japon Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) firması ile sözleşme imzalanmıştır. Türksat 4A haberleşme uydusu 14 Şubat 2014 tarihinde Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden Proton roketiyle uzaya gönderilmiştir. Türksat 4A, Ku-bant 'ta Türkiye, Kuzey Afrika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya ile Sahra Altı Afrika bölgelerini kapsamaktadır. Uydu üzerinde ayrıca Ka-Bant da kullanılmaktadır. Daha önce hizmet verilemeyen sahra altı Afrika’ya da Türksat 4A aracılığıyla DTH, SNG, VSAT gibi hizmetlerin ulaştırılması mümkün olmaktadır. Türksat 4A, 42° Doğu yörüngesinde, 2016 yılında ömrünü tamamlayan Türksat 2A’nın yerini alırken, önemli bir kapasite artışı da sağlamıştır.

Bu yörüngedeki Türksat uyduları üzerinden yayın yapan TV sayısı 2016 yılı sonu itibarıyla 580’e ulaşmıştır.

TÜRKSAT HAKKINDA BİLGİ

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş., Türksat uyduları ve diğer uydular üzerinden her türlü uydu haberleşmesini gerçekleştiren Dünya’nın önde gelen uydu operatörlerinden biridir.

Ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının haklarına, yönetimine ve işletme yetkisine sahip olan Türksat, ulusal ve uluslararası uydu operatörlerine ait uydular üzerinden haberleşme altyapısını kurma, işletme ve ticarî faaliyette bulunma görevlerini yerine getirir. Türksat, sahip olduğu uydular üzerinden Asya ve Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada telekomünikasyon hizmetleri sunar.

Uydular üzerinden sağladığı doğrudan TV yayınları, kırsal alan telefon haberleşmesi, acil durum haberleşmesi, uluslararası telefon haberleşmesi ve kurumsal ağ hizmetlerinin yanı sıra Türksat, sahip olduğu kablo platformu üzerinden yurtiçi abonelerine sayısal kablo TV ve geniş bant Internet hizmeti verir.

e-Devlet Kapısı’nın teknik altyapısını ve kamu kurumları ile entegrasyonunu da üstlenen Türksat, başta genişbant VSAT projeleri olmak üzere, yürüttüğü pek çok yeni projeyle birlikte uydularımızın etkin biçimde kullanılmasına öncülük eder.

Sicil Numarası

192881

Ticaret Unvanı

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi

İşletme Merkezi

Ankara

Sermaye

2.486.782.789,00 TL

Vergi Dairesi

Gölbaşı Vergi Dairesi

Vergi Numarası

8810263772

Şirket Tescil Tarihi

22.07.2004