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PTT kargo ücretleri, fiyat hesaplama 2022 | PTT kargo gönderim ücreti ne kadar, kaç TL?

PTT'nin kargo hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, kargo ücretlerinin 2022 yılında ne kadar olduğunu merak ediyorlar. Bu kapsamda "PTT kargo gönderim ücreti ne kadar, kaç TL?" sorusunun yanıtı ve PTT kargo ücretleri, fiyat hesaplama 2022 haberimizde...

PTT kargo ücretleri, fiyat hesaplama 2022 | PTT kargo gönderim ücreti ne kadar, kaç TL?

Kargolarını daha hesaplı bir şekilde göndermek isteyen vatandaşlar PTT kargoyu tercih ediyor. Özellikle özel kurumlara göre fiyatları daha uygun olan ve vatandaşlara çeşitli faydalar sağlayan PTT Kargo'nun 2022 yılı ücretleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ücretler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar için "PTT kargo gönderim ücreti ne kadar, kaç TL?" sorusunun yanıtı ve PTT kargo ücretleri, fiyat hesaplama 2022 haberimizde... 

PTT kargo ücretleri, fiyat hesaplama 2022 | PTT kargo gönderim ücreti ne kadar, kaç TL?

PTT KARGO ÜCRETLERİ, FİYAT HESAPLAMA 2022 | PTT KARGO GÖNDERİM ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden göndermek istediğiniz kargonun, ağırlık, en, boy, yükseklik ve desi bilgilerini doğru olarak doldurduğunuz takdirde ücretlendirme bilgisine erişebilirsiniz. PTT'den edinilen son bilgilere göre kargo gönderim ücretleri şöyle:

  • PTT kargoda 1 kg olan gönderinin ücreti ( 1 kg dahil olmak üzere) 26,00 TL'dir.
  • PTT kargoda 2 kg olan gönderinin ücreti ( 2 kg dahil olmak üzere) 30,00 TL'dir.
  • PTT kargoda 3 kg olan gönderinin ücreti ( 3 kg dahil olmak üzere) 32,00 TL'dir.
  • PTT kargoda 3 kg ile 30 kg olan gönderinin her 1 kg ücreti ( 30 kg dahil olmak üzere) 3,00 TL artmaktadır.
  • PTT kargoda 4 kg olan gönderinin ücreti ( 4 kg dahil olmak üzere) 35,00 TL'dir.
  • PTT kargoda 5 kg olan gönderinin ücreti ( 5 kg dahil olmak üzere) 38,00 TL'dir.
  • PTT kargoda 6 kg olan gönderinin ücreti ( 6 kg dahil olmak üzere) 41,00 TL'dir. 
  • Her kilo artışında değer 3,00 TL artmaktadır.
  • Not: Fiyatlar belirlenirken kargonun boyu, eni, yüksekliği ve desi değeri baz alınmamıştır. Bu değerlerin yüksek olmasına göre  kargo ücreti farklılık gösterebilmektedir.

Ağırlığı fazla olan gönderilerin ücretlendirilmesi ise şu şekildedir;

  • 30 Kilogramdan 50 Kilograma kadar olan gönderide her 1 kg için olmak üzere ücreti 3,00 TL artış göstermektedir. 
  • 50 Kilogram ve daha ağır gönderiler için her bir kilo başına kadar olan gönderinin ücreti 3,00 TL artmaktadır. 
  • Ayrıca ticari olup olmamasına bakılmaksızın muhteviyatında kitap, dergi, mecmua, gazete, fotokopi ile çoğaltılmış ve diğer yayın materyalleri bulunan tüm gönderiler için 0-250 gr 5,00 TL, 251-500 gr 7,00 TL, 501-1000 gr 9,00 TL, 1 kg üzerindekilere ise mevcut tarife üzerinden yüzde 30 indirim şeklinde uygulanmaktadır.

PTT kargo ücretleri, fiyat hesaplama 2022 | PTT kargo gönderim ücreti ne kadar, kaç TL? 

PTT KARGO ÜCRETİ HESAPLAMA

PTT kargo ücreti hesaplama işlemini kendiniz de yapabilirsiniz. Basit olan bu hesaplamada, göndermek istediğiniz ürünü önceden paketlemeli ve ptt şubelerine hazır bir şekilde ulaştırmalısınız. Paketi halde vereceğiniz kargonun ne kadar tutacağını hesaplamak üzere metre yardımıyla ölçmeniz gerekecek. Bu sayede paketin desi bilgisini öğrenecek ve kaç desi olduğunu ortaya çıkaracaksınız.

PTT kargo fiyatı desi üzerinden hesaplanmaktadır. Paketin eni, boyu ve yüksekliği birbiri ile çarpılıp, çıkan rakam ise 3.000’e bölünmelidir. Aşağıdaki örnekteki gibi siz de göndereceğiniz paketin bilgilerini ölçebilir ve basit bir hesaplama yapabilirsiniz.

Gönderilecek örnek paketin ölçüleri şu şekildedir;

  • 1 KG ağırlığında,
  • 10 cm boyunca,
  • 10 cm genişliğinde,
  • 5 cm yüksekliğinde bir paket hazırlıyoruz.

10x10x5/1000=0,17 sonucuna ulaşıyoruz. Bu sonuç paketimizin desi değeridir. Bu durumda 1 KG’lık bir paket için 26 TL kargo ücreti ödeyeceksiniz demektir.

Kargo ücretinizi hesaplamak için aşağıdaki linke tıkladıktan sonra Yurtiçi Hizmetler sekmesinden PTT Kargo seçeneğini seçin. İstenen değerleri girdikten sonra kargo ücretinizi hesaplayabilirsiniz.

PTT KARGO ÜCRETİ HESAPLA

PTT kargo ücretleri, fiyat hesaplama 2022 | PTT kargo gönderim ücreti ne kadar, kaç TL?

PTT KARGO HAKKINDA DİĞER MERAK EDİLENLER

PTT KARGO 1 KG ÜCRETİ NE KADAR?

PTT kargo ile 1 KG ağırlığında gönderi ücreti 26,00 TL olarak belirlenmiştir. 

  • PTT kargoda 1 kg olan gönderinin ücreti ( 1 kg dahil olmak üzere) 26,00 TL'dir.
  • PTT kargoda 2 kg olan gönderinin ücreti ( 2 kg dahil olmak üzere) 30,00 TL'dir.
  • PTT kargoda 3 kg olan gönderinin ücreti ( 3 kg dahil olmak üzere) 32,00 TL'dir.
  • PTT kargoda 3 kg ile 30 kg olan gönderinin her 1 kg ücreti ( 30 kg dahil olmak üzere) 3,00 TL artmaktadır.
  • PTT kargoda 4 kg olan gönderinin ücreti ( 4 kg dahil olmak üzere) 35,00 TL'dir.
  • PTT kargoda 5 kg olan gönderinin ücreti ( 5 kg dahil olmak üzere) 38,00 TL'dir.
  • PTT kargoda 6 kg olan gönderinin ücreti ( 6 kg dahil olmak üzere) 41,00 TL'dir. 
  • Her kilo artışında değer 3,00 TL artmaktadır.

PTT KARGO ADRESE TESLİM YAPIYOR MU?

PTT kargonun adrese teslim hizmeti bulunmaktadır. 26,00 TL’lik ücrete adrese teslim hizmeti kişinin şubeden alacağını belirtmeniz durumunda kargo ücretinde 6 TL inerek 20,00 TL olacaktır. 

PTT KARGO KAPIDA ÖDEME ÜCRETİ NE KADAR?

PTT kargo kapıda ödeme sisteminde gönderiye göre fiyat değişmektedir. Örnek verecek olursak  1 kg olan bir kargonun 26 TL olan normal ücreti alıcıya teslimde 31 TL olmaktadır. 

PTT KARŞI ÖDEMELİ KARGO NASIL ÖDENİR?

PTT ile karşı ödemeli kargo gönderebilirsiniz. Kargoyu şubeye teslim ederken ücret bilgisini “Karşı Ödemeli” olarak belirtmeniz yeterlidir. Bu durumu belirtmediğiniz zaman kargo ücreti size yansır.

PTT kargo ücretleri, fiyat hesaplama 2022 | PTT kargo gönderim ücreti ne kadar, kaç TL?

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