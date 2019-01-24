24 Ocak 2019 tarihli gazetelerin manşetlerinde hangi gelişmeler var, yazılı basının Türkiye ve dünya gündemine ilişkin öne çıkardığı başlıklar neler?

Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Hangi haberler gazete manşetlerinde geniş yer buldu? Gazetelerin birinci sayfalarında neler var? 24 Ocak 2019 tarihli Milliyet, Hürriyet, Vatan, Türkiye, Star, Sözcü, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fanatik gazetelerinin manşetlerini okuyun.