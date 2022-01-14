Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı TV 8'in sevilen yarışması Masterchef Türkiye'de bu akşam final heyecanı yaşandı. Programı izleyenler Masterchef birincileri kimler? | Masterchef Türkiye'nin eski şampiyonları kimler? soru ve konu başlıkları araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF BİRİNCİLERİ KİMLER?

Masterchef Türkiye'nin 2011'de yayınlanan 1. sezon şampiyonu Muzaffer Şenduran, 2018 birincisi Uğur Kardaş, 2019 yılında ekrana gelen 3. sezon birincisi Cemre Uyanık, 4. sezon birincisi ise Serhat Doğramacı'dır.

MASTERCHEF TÜRKİYE'NİN ESKİ ŞAMPİYONLARI KİMLER?

MASTERCHEF TÜRKİYE 1. SEZON ŞAMPİYONU MUZAFFER ŞENDURAN

Masterchef’in Show TV’de yayınlandığı dönemde birinci olan Muzaffer Şenduran 1981'de dünyaya geldi.

Şenduran, Masterchef'te şampiyon olarak mutfak ile ilgili hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi başarmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2. SEZON ŞAMPİYONU UĞUR KARADAŞ

Uğur Kardaş, İnegöl’de doğup büyüdü. Ortaöğrenimini doğduğu şehirden tamamlayan Uğur Kardaş, Akdeniz Üniversitesi’nde lisansını tamamladıktan sonra bir süre ‘Uğur Chef’in Mutfağı’ adı altında bir mekan işletti. Ancak daha sonra kariyerini farklı restoranlarda ilerletmek istediği için Türkiye’nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef görevinde bulundu. Sonrasında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de yarıştı ve bu yarışmada mahareti kadar diğer yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla da ön plana çıktı. Küçük yaşlardan beri mutfağa ilgili olan Uğur Karataş, ‘dedelik mesleğini’ sonuna kadar yaşatacağını ifade etmişti. Özellikle et yemeklerinde iddialı olan Uğur Kardaş, kendine has yöntemleriyle jüri üyelerinin takdirini kazanmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 3. SEZON ŞAMPİYONU CEMRE UYANIK

MasterChef Cemre Uyanık, 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı.

2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef Cemre, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı.

Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girmiş ve 11 ay boyunca çalıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 4. SEZON ŞAMPİYONU SERHAT DOĞRAMACI

23 yaşında olan Serhat Doğramacı yaklaşık 9-10 senedir aşçılık yapıyor. Amerika ve Almanya’da çalıştı. Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümününde okudu. Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitim gördü. Doğramacı, ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa kazanmıştır.

MasterChef Türkiye 2021'in şampiyonu kim oldu?

MASTERCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarına geçmiştir..

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur.

2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır.

2020'de aynı jüriyle devam eden MasterChef Türkiye bu sezon da aynı şekilde devam ediyor.