İstenmeyen gebeliklerden korunmak için yaygın olarak kullanılan doğum kontrol hapları, aile planlamasının vazgeçilmez parçasıdır. İlk olarak 1960 yılında kullanımına başlanan doğum kontrol hapı, günümüzde dünya çapında yaklaşık 140 milyon kadın tarafından kullanılmaktadır. Bu bakımdan incelendiğinde doğum kontrol hapları, istenmeyen gebeliklerin engellenmesinde büyük öneme sahiptir. Yeni yıla girilmesiyle birlikte doğu kontrol haplarının da fiyatları güncellendi. Peki Doğum kontrol hapı fiyat 2021 ne kadar? Yasmin doğum kontol hapı kaç TL?

DOĞUM KONTROL HAPI FİYAT 2021 NE KADAR?

Gerek dünyada gerekse de Türkiye’de doğum kontrol hapı üreten birçok ilaç şirketi bulunmaktadır. Tabii ki bu şirketlerin farklı markalar altında ürettikleri ilaçlar, istenmeyen gebeliklerin önüne geçmede etkilidir. Ancak kadınlar doğum kontrol hapı alırken fiyatlara da dikkat etmekte ve en uygun ürünü satın almak istemektedirler.

Doğum kontrol hapı fiyatları markadan markaya farklılık arz etmektedir. Ancak piyasada en ucuz doğum kontrol hapının ortalama 6-7 TL, en pahalısının 30-35 TL bandında olduğunu söylemek mümkündür. Tabii ki burada önemli olan doktorun hangi doğum kontrol hapını tavsiye ettiği ve hangisinin kullanılmasına izin verdiğidir.

Bilindiği üzere doğum kontrol hapları periyod halinde kullanılır. Yani haftalık, iki haftalık ya da üç haftalık ürünler bulunmaktadır. Bu ilaçlar kullanım talimatnamesine uygun bir şekilde tüketildiği zaman istenmeyen gebeliklerin önüne geçmekte, adet düzenlemekte ve kistlerin azalmasına yardımcı olmaktadır.

Kadınlar için en önemli husus, doğum kontrol haplarında fiyata değil etkiye ve doktor önerisine dikkat etmektir. Böylelikle hem daha iyi sonuç alınacak hem de sağlık sorunları ortaya çıkmayacaktır.

YASMİN DOĞUM KONTROL HAPI KAÇ TL?

Etken Madde: Drospirenon + Ethinyl Estradiol

Eczane Perakende Satış Fiyatı ( KDV Dahil ): 54.00 TL

Geri Ödeme Kodu: Geri Ödemede Değil

Eczane Perakende Satış Fiyatı ( KDV Hariç ): 50.00 TL

Reçete Durumu: Reçeteli Satılır

Sene İçindeki En Yüksek Fiyatı: 54.00 TL

YASMIN 21 FİLM TABLET EŞDEĞER İLAÇLAR VE FİYATLARI

YAZZ 24+4 film kaplı tablet: 54.99 TL

YASMIN 21 film tablet: 54.00 TL

DROSETIL 3 mg/0.03 mg 21 film kaplı tablet: 49.26 TL

DROSPERA 3 mg/0.02 mg (24+4) film kaplı tablet: 53.81 TL

YASMIN 63 film tablet: 140.00 TL

DROSMIN 3 mg/20 mg film kaplı tablet: 67.14 TL

DROSMAX 3 mg/30 mg film kaplı tablet: 63.86 TL

DOĞUM KONTROL HAPI NEDİR?

Gebeliğin oluşabilmesi için kadın vücudu, her ay düzenli olarak ortalama 28 günde bir yenilenir. Menstrüasyon dönemi olarak adlandırılan bu dönemde, beyinde yer alan hipotalamus bölgesi, yine beyinde yer alan ve bir tür endokrin bezi olan hipofiz bezini uyarır. Bu uyarılmaya bağlı olarak hipofiz bezi harekete geçer ve LH ve FSH hormonlarını salgılar. Dolaşım sistemi aracılığıyla yumurtalık rezervine ulaşan hormonlar, yumurtaların bir kısmının olgunlaşmasını ve çatlamasını sağlar. En iyi ve sağlıklı olan yumurta, yumurtalık ile rahim arasındaki boru şeklinde olan fallop tüplerine atılır. Bu sırada girilen cinsel ilişki sırasında erkek üreme hücresi sperm, fallop tüplerinde yumurtayı döller ve gebelik süreci başlar. Doğum kontrol hapının içinde bulunan östrojen ve progesteron hormonları, yumurtlamanın gerçekleşmesini önleyerek olası gebeliklerin önüne geçilmesini sağlar.

Yüksek etkinliğe ve düşük yan etkilere sahip olan doğum kontrol haplarının gebeliği önleme olasılığı %100'e yakındır. İlaç kullanımı bırakıldığında yumurtlama tekrar başlar. Yani ilacın etkisi geri döndürülebilir niteliktedir. Ancak doğum kontrol hapı kullanılmadan önce mutlaka bir kadın doğum uzmanına muayene olmak gerekir. Özel durumlar dışında tüm kadınlar tarafından kullanılabilen doğum kontrol hapı, çocuk sahibi olmak istemeyen, adet düzensizliği ya da ağrılı adet dönemi yaşayan kişiler tarafından da kullanılabilir. Doğum kontrol yöntemi olarak kullanımı dışında ilacın en yaygın kullanım nedeni, adet düzensizliğidir. Üreme organlarından rahim, tüpler ve yumurtalıklarda oluşan iltihaplı hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğu bilinen doğum kontrol haplarının bazı yan etkileri de bulunur.

DOĞUM KONTROL HAPI NASIL KULLANILIR?

Doğum kontrol hapı kullanılmadan önce mutlaka hekime danışılmalı ve muayene olunmalıdır. İlacın içeriğindeki hormonların kişi özelindeki etkisi değerlendirilmeli ve uygun ilaç, hekimin belirlediği doz ve süreyle düzenli olarak kullanılmalıdır. Doğum kontrol hapları genellikle 21 veya 28 tabletten oluşur. İlacın kullanımına başlandığında ara verilmeksizin kutu içeriği bitene kadar her gün aynı saatte kullanılmalıdır. Kutunun bitmesinin ardından bir hafta süreyle doğum kontrol hapı kullanımına ara verilmelidir. Bu süre içinde adet kanaması gerçekleşir.

Adet kanamasının sona ermesinin ardından ikinci kutunun kullanımına başlanır ve aynı düzende ilaç alınır. İlacın kullanımının adet kanaması için bırakıldığı bir haftalık dönemde kanamanın gerçekleşmemesi durumunda mutlaka gebelik testi yapılmalıdır. Çok ender de olsa karşılaşılan bu durumda ilacın kullanımına devam etmek, anne rahmindeki bebeğe ciddi zararlar verebilir. 21 tabletten oluşan doğum kontrol hapının kullanımına, adet kanamasının görüldüğü ilk gün başlanır. Düzenli olarak her gün aynı saatte alınması, ilacın koruyuculuğunu artıran etkenler arasında yer alır. 21 tabletin bitmesinin ardından adet kanaması başlamasa bile hapın kullanımına 7 gün ara verilir ve ardından ikinci kutuya başlanır. Adet kanaması azalarak devam etse dahi 7 günlük aranın ardından doğum kontrol hapı kullanımına devam edilmelidir. 28 tabletten oluşan doğum kontrol hapları da benzer şekilde kullanılır. İlk kullanımı mutlaka adet kanamasının ilk gününde yapılmalıdır. 28 tabletten oluşan doğum kontrol haplarının ilk 21 tabletinin içeriğinde gebeliği önleyici hormonlar bulunurken geriye kalan 7 tablet, çoğunlukla demir ilacı içerir.

Adet kanaması sırasında vücuttan atılan kanın yeniden yapılmasını hızlandıran demirin, gebeliği önlemek gibi bir etkisi yoktur. Dolayısıyla kutunun bitmesinin ardından ara vermeden ilaç kullanımına devam edilir. 21 tabletten oluşan ilaçlar karışık düzende alınabilse de 28 tabletten oluşanların, tablet üzerindeki yönergeleri takip edilerek tüketilmesi önemlidir. Çoğunlukla ok işaretleri ya da gün isimleri şeklindeki yönergelerin takip edilerek belirtilen düzende alınması, hormon içeren ilaç yerine demir içerikli tabletin alınmasını önler. Doğum kontrol haplarının gebeliği önleme konusunda oldukça etkili olduğu bilinse de bazı durumlar, ilacın etkisinin azalmasına yol açabilir. Özellikle anti-epileptik, anti HIV ve bazı bitkisel ilaçların, doğum kontrol haplarının gebeliği önleme başarısını düşürdüğü bilinir. Bitkisel ilaçlar ve bitki çayları gibi ürünlerin, doğum kontrol haplarıyla birlikte alınamamasının sebebi budur. Ayrıca ilacın, her gün aynı saatte düzenli olarak alınması da etkinliğinin artmasına yardımcıdır. İlacın kullanımın ardından kusmak ya da normalde alınan saatten 12 saat sonra ilaç almak, doğum kontrol hapının etkinliğini ve dolayısıyla gebeliği önleme şansını azaltır.

DOĞUM KONTROL HAPI ÇEŞİTLERİ

Oral kontraseptif haplar olarak da bilinen doğum kontrol hapları, aile planlamasının yanı sıra adet düzensizliği gibi bazı hastalıkların tedavisi amacıyla da kullanılabilir. Doğum kontrol haplarının, kullanım amacına, kullanım şekline ve içeriğine göre farklı türleri bulunur.

Kombine Doğum Kontrol İlaçları: Kombine kontraseptif haplar, aile planlaması amacıyla en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Bu haplar, östrojen ve progesteron hormonları içerir. Bu ilaçlar monofazik ve multifazik olmak üzere iki alt gruba ayrılır. Monofazik doğum kontrol ilaçlarının kutu içeriği tamamen aynıdır. 21 tabletten oluşur ve kolay kullanım için hapların her birinin üzerinde gün isimleri bulunur. Multifazik doğum kontrol haplarında ise 30 tablet bulunur ve bu ilaçların 7 tanesi diğer 21’inde farklı içeriğe sahiptir. Bu tür ilaçların üzerinde sıralı rakamlar bulunur ve ilaç, bu sıraya göre alınmalıdır.

Acil Kontrasepsiyon: Bu tür doğum kontrol hapları, halk arasında ertesi gün hapı olarak da bilinir. Yüksek dozda progesteron içeren acil kontrasepsiyonlar, korunmasız olarak girilen cinsel ilişkinin ardından olası gebeliğin engellenmesi için alınan haptır. Her gün ve düzenli olarak kullanılmaz. Gebeliği önleme konusundaki etkinliği, ilacın ne zaman kullanıldığı ile direkt alakalıdır. Ertesi gün hapları, korunmasız girilen cinsel ilişkiden sonra, mümkün olan en kısa sürede alınmalıdır. İlişkinin ardından ilk 24 saat içinde alınan ilacın, bu süre içinde gebeliği önleme ihtimali yaklaşık %98 iken, ikinci 24 saatte bu oran %75’e geriler.

DOĞUM KONTROL HAPI YAN ETKİLERİ

Düzenli olarak kullanıldığında son derece etkili bir aile planlaması yöntemi olan doğum kontrol hapları, bazı kişilerde yan etkilere yol açabilir. Mide bulantısı, Baş ağrısı, adet dönemi haricinde kanama, libidonun azalması, memelerde hassasiyet ve duygu durum değişimleri, doğum kontrol haplarının sık görülen yan etkilerinden bazılarıdır. Bu tür doğum kontrol hapı yan etkileri, vücudun yeni hormonal düzene alışmasıyla birlikte birkaç ay içinde kendiliğinden geçer.

Doğum kontrol hapı kullanımına bağlı olarak görülen yan etkilerin düzelmemesi durumunda hekime başvurularak durum tekrar değerlendirilmeli ve gerekli görülmesi durumunda farklı doğum kontrol yöntemleri denenmelidir. OKS, doğum kontrol hapı kullananlar ya da kullanmayı düşünenler tarafından doğum kontrol hapı zararları olarak da bilinen bazı sağlık problemlerine de yol açabilir. Kombine OKS kullanımında pıhtı oluşumu gelişebilir. Kalp krizi, inme, derin ven trombozu gibi sonuçlara yol açabilen pıhtı oluşumu riski son derece düşüktür. Farklı bir deyişle doğum kontrol hapı kullanımına bağlı olarak kişide pıhtı oluşumu binde birden azdır. Bu da gebelik sırasında pıhtı oluşumunun görülme ihtimalinden daha düşüktür. Ancak yine de doğum kontrol hapı kullanan kişilerin pıhtı oluşumuna karşı tetikte olması önerilir. Şiddetli karın ağrısı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi, konuşma ve görme problemlerinin varlığında mutlaka acil servise başvurulmalıdır.

AİLE PLANLAMASINDA DOĞAL YÖNTEMLER

Çiftlerin, doğurganlık bilinciyle gebeliği önlemeyi ya da oluşturmayı sağlayan bazı kuralları birlikte uygulaması olarak tanımlanır. Dünya Sağlık Örgütü, doğal Aile planlamasını, menstrüel siklusun (adet siklusu) fertil ve infertil dönemlerinde, doğal belirti ve semptomları gözleyerek gebeliğin planlanması ya da gebeliğin önlenmesi yöntemleri olarak tanımlamıştır.

Bazal Vücut ısısı yöntemi: Ovulasyondan (yumurtlamadan) sonra progesteron hormonunun etkisiyle vucut ısısı 0.2 – 0.5 °C artar. Her gün düzenli vücut ısısı kaydı yapılıp, üst üste 3 gün belli bir düzeyin üzerinde seyreden vücut ısısı saptandıktan sonraki günler güvenli dönem olarak kabul edilir.

Takvim yöntemi: Düzenli adet gören kadınlarda, ovulasyonun, adeti takip eden 14 – 21. günler arasında olacağı varsayılıp ve bu günlerde ilişkiye girilmemesi esasına dayanır. Pearl indeks % 20’dir, bir diğer değişle başarı oranı %80’dir

Mukus yöntemi: Ovulasyon döneminde servikal mukus, miktar olarak artar, ince, berrak, iki parmak arasına alındığında uzayan bir yapıya sahip olur. Bu yöntem, mukusun yapısının ve miktarının ovülasyon dönemini işaret ettiği günlerde cinsel ilişkiden kaçınılması esasına dayanır.

Geri çekme yöntemi: Cinsel ilişkide, boşalma sırasında, erkeğin penisini kadının vajinasından dışarı çıkarıp, dışarıya boşalmasıdır. Bu yöntemin uygulanabilmesi zordur, bireylerin deneyimli ve bu konuda kesin kararlı, psikolojik olarak buna hazır olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde başarı oranları düşmektedir. Gebeliği önleme başarısı % 70-80’dir.

Emzirme: Doğumu takip eden ilk 6 ayda, anne, ek gıda vermediği bebeğini sık aralıklarla, günde 60 dakikadan az olmayacak sürede emziriyor ve adet görmüyorsa yumurtlamanın henüz başlamadığı kabul edilir. Ancak bu, adet görmeyen her kadının yumurtlamadığı anlamına gelmeyeceği için çok güvenilir bir yöntem değildir.

AİLE PLANLAMASINDA KULLANILAN BARİYER YÖNTEMLER

Spermin, kadının rahmine ulaşmasını mekanik olarak engelleyen yöntemlerin tümüdür.

Kondom (Prezervatif): Cinsel ilişki sırasında, sertleşme olduktan sonra penise takılan kauçuk bir kılıftır. Boşalma sonrası içinde sperm bulunan meninin, kadının vajinasının içine girmesini engeller. Aile planlamasının yanında cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruyuculuk sağlaması bu yöntemin en önemli avantajıdır. İlişki sırasında kondomun yırtılması, delik olduğunun farkedilmesi veya penisten çıkması ek bir yöntem kullanmayı gerektirir. Yöntemin başarı oranı tek başına kullanıldığında % 88′ dir.

Diyafram: İlişki öncesinde, kadının rahim ağzına yerleştirilen kauçuk, şapka benzeri bir araçtır. Rahim ağzına spermisid (sperm öldürücü madde) uygulanması, fiziksel olarak diyaframı aşabilen spermlerin canlı kalabilmelerini engeller. Bu yöntemin avantajı vucuda herhangi bir zararı olmadan uygulanabilmesi ve adet kanamaları devam eden kadınların diyafram ile cinsel ilişkiye girebilmesidir. Tek başına kullanımda başarı oranı % 82’dir.

Spermisidler: İlişkiden önce vajina içine uygulanan krem, fitil veya köpük şeklinde olabilen, spermin canlı kalmasını engelleyen maddelerdir. Tek başına kullanıldıklarında etkinlikleri çok yüksek olmadığı için (%79) diğer bariyer yöntemlerle birlikte kullanılması etkinliğini artırır.